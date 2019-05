Casimiro defiende a su plantilla del mercado

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, salió este viernes en defensa de sus jugadores, para explicar que es "rotundamente falso" que el Unicaja haya realizado ya algún movimiento en el mercado con vistas a reforzar el equipo para la próxima temporada. "Es difícil trabajar cuando cada día te ponen a un compañero nuevo para el año próximo, cuando el club no se ha movido en nada, no hemos contactado con nadie, no se han pasado ofertas a nadie, no tenemos cerrado nada con nadie y sólo estamos pensando en nuestros jugadores. Pues la verdad, que ellos mantengan la concentración y el espíritu de trabajo que están teniendo cuando sobre su puesto de trabajo se están diciendo tantas cosas en torno a ellos que directamente implica a los profesionales que tenemos ahora aquí y me parece una grandísima falta de respeto cuando puedo decir categóricamente que es falso todo. Por tanto, le doy un gran mérito a los jugadores que tenemos por estar concentrados, haber vuelto a subir el pistón y estar con el deseo de intentar competir al máximo nivel en el play off".

Casimiro quiere mantener a su plantilla enchudada hasta el último partido de la Fase Regular y de cara a los play off ante el Valencia Basket. No en vano, todos, desde el propio técnico hasta la inmensa mayoría de sus jugadores, se están jugando en estos días su futuro profesional tras una temporada en la que el equipo no ha cumplido ni uno solo de los objetivos marcados a principios de curso. "No le prestamos mucha atención, pero sí que alguna vez, de modo distendido, ha surgido la conversación. Ellos ya están curados un poco y entonces saben cómo se mueven estas cosas y no le hacen mucho caso. Pero sí que en su día hablamos y yo intenté hacerles ver que no hay nada, y que estén centrados en el presente. Lo mejor es lo que tenemos hoy. Mañana ya veremos, pero es cierto que no hay nada, nada".

En la rueda de prensa de este viernes previa al choque contra el MoraBanc Andorra, se le cuestionó por dos jugadores (Moussa Diagne y Andrew Albicy), que La Opinión de Málaga ha vinculado, en una y otra forma, al Unicaja."Me parece que si es para motivar a Diagne para pasado mañana o Albicy o a quien toque, pues está muy bien. Pero que no es la realidad que está pasando en nuestro club, y lo puedo decir abiertamente y os miro a la cara y a los ojos, esa así, no hay nada. Se nos atribuyen muchos movimientos y tal, pues vale. Pero eso no está en mis manos y no lo puedo parar. Lo que sí está es valorar el trabajo que hacen estos jugadores que sobre sus puestos de trabajo les tienen planeando cada día satélites, y ellos están concentrados en el trabajo que estamos haciendo, porque nuestro equipo y son nuestros jugadores", dijo.

La Opinión publicó el pasado el pasado 16 de mayo: "El Unics Kazan se entromete entre el Unicaja y el base Andrew Albicy". Tal y como se informa, el Unicaja busca un base para la próxima temporada y se ha interesado por la relación contractual del base galo, que milita en el MoraBanc. El jugador tiene ofertas sobre la mesa de Unics y Asvel Villeurbanne, ninguna del equipo malagueño, como se explica.

Este periódico informó el pasado 11 de mayo: "El Unicaja se fija en el pívot Moussa Diagne para el próximo curso". En la información se apunta que es una opción que se maneja y que se estudia pagar su cláusula, como se hizo en su día con Jaime Fernández, porque gusta su energía y otros muchos aspectos. Su agente, Manel Bosch, estuvo por cierto en Málaga hace poco menos de un mes, reunido con los responsables del club.

Casimiro finalizó su explicación de este viernes aseverando que "es normal" que el club aún no haya realizado ningún movimiento. "Estamos compitiendo a estas alturas de año y tenemos que estar centrados con los jugadores que tenemos y es normal que no nos hayamos movido nada. ¿Que los agentes ofrecen su catálogo? Pues claro, pero como club, nada, vamos".

Además de estos movimientos apuntados, este periódico ha publicado que el Unicaja pasó una oferta a Stan Okoye, el pasado 8 de mayo. Este periódico se ve en la obligación de rectificar esa información, pidiendo disculpas a sus lectores. El Unicaja, según han apuntado diversas fuentes en los últimos días, no ha presentado un contrato para la próxima temporada a Okoye, elegido hoy mismo, por cierto, en el Mejor Quinteto de la ACB de esta temporada.

El club, como se informó este pasado miércoles, sigue moviéndose y le ha planteado a Carlos Suárez que desea renegociar a la baja su contrato por dos temporada, rebajando dinero y número de años. También está negociando actualmente el Unicaja con Jaime Fernández, con quien no se ha llegado a un acuerdo tras plantear una subida salarial y de cláusula al jugador madrileño, cuyas exigencias están lejos, por ahora, de las del Unicaja. En ambos casos se ha decidido esperar ya a que acabe la temporada, para no distorsionar a los jugadores en esta recta final del play off.

También el Unicaja, que se está moviendo muchísimo y realizando múltiples contactos, ha comunicado ya a un jugador cajista con contrato, como se informó este pasado día 22, que no está contento con su rendimiento y que baraja no cumplir su contrato para el próximo curso.

Más allá de todas estas negociaciones, de cara al futuro, el Unicaja también le ha hecho llegar un agente a Francis Alonso, base-escolta malagueño y formado en el club, de dos temporadas y una tercera opcional, para que se incorpore a la disciplina verde tras finalizar sus estudios en EEUU y jugar en la NCAA. Este mismo movimiento lo confirmó el propio Carlos Jiménez el pasado miércoles. Alonso no ha respondido afirmativamente todavía, ya que se encuentra al otro lado del Atlántico, buscándose una opción de futuro en el draft. Esta oferta se hizo hace ya más de un mes, en otro de los movimientos que ha hecho el club, paralelo al fichaje de esta misma semana de Rubén Guerrero, firmado por lo que queda de temporada y dos más.