Ganas de play off

La plantilla se muestra confiada en poder hacer un buen papel en las eliminatorias por el título que arrancarán el viernes en La Fonteta, con los cuartos de final ante el Valencia Basket.

La cuenta atrás ya está en marcha. En realidad se activó segundos después de certificar el pase matemático al play off por el título, tras ganar hace cuatro jornadas al Montakit Fuenlabrada en el Martín Carpena. Pero ahora ya entra en su momento cumbre, camino de las 19.15 horas del próximo viernes, cuando arrancará el primer partido del cruce de cuartos de final por el título, ante el Valencia Basket, en su pista de La Fonteta.

La plantilla verde tuvo ayer su tradicional encuentro con la prensa previo a los grandes acontecimientos de cada temporada. Todo fueron caras de felicidad y mensajes positivos por parte del plantel verde en las horas previas a medirse contra un Valencia Basket que parte como favorito para esta eliminatoria.

Luis Casimiro tiene a sus 13 jugadores en perfecto estado de revista, por lo que deberá hacer un descarte antes del jueves a las 20 horas que dejará sin play off al «elegido» por el técnico manchego. Y es que los equipos que juegan las eliminatorias por el título tienen que hacer una lista de 12 convocados para todos los partidos hasta el final de la temporada, sin posibilidad de cambio, ni siquiera por lesión o cualquier otro tipo de contingencia durante el play off.

El fichaje de Rubén Guerrero la semana pasada elevó a 14 el número de jugadores de la primera plantilla cajista durante unos días, hasta que el pasado domingo se anunció la desvinculación del base norteamericano Ryan Boatright. Con 13 jugadores en nómina, hay que hacer un descarte. Salin, lesionado, no estuvo el domingo pasado en el partido que cerró la Liga Regular frente al MoraBanc Andorra. Pero ya está recuperado y ocupará con seguridad una de las doce plazas.

Salvo que haya sorpresa, el damnificado tiene pinta de que será Viny Okouo, que acaba contrato este verano y no va a seguir vistiendo la camiseta verde cajista. Es previsible que entre él y Rubén Guerrero se apueste por el marbellí, pensando también en el futuro de la próxima temporada. No obstante, hasta mañana no habrá decisión definitiva porque hay que esperar a que no haya ninguna complicación física en ninguno de los entrenamientos todavía pendientes. Esta temporada, además, se permitirán cambios de jugadores entre cuartos de final y semifinales, por lo que la lista de 12 no es cerrada para todo el play off.