Los verdes quieren recuperar el factor cancha y poder decidir el domingo ante su público en el Martín Carpena - El Unicaja dio la baja ayer a Viny Okouo, por lo que Rubén Guerrero completa el '12' cajista para cuartos

Ya no hay marcha atrás. Llegó la hora de la verdad, llegó el momento de los valientes. El Unicaja inicia esta tarde en La Fonteta (19.15 horas) su andadura en el play off final por el título ante su enemigo más íntimo de las últimas temporadas, el Valencia Basket. De nuevo, verdes y naranjas se vuelven a ver las caras en una eliminatoria decisiva, y solo uno podrá avanzar hasta las semifinales, donde esperará el Real Madrid o el Baxi Manresa.

De nada sirve ya lo que ha hecho el equipo del Martín Carpena tanto en la fase regular, Eurocup y Copa del Rey. Toca ahora hacer borrón y cuenta nueva tras una temporada de muchos altibajos y centrarse únicamente en los dos o tres partidos que deberá afrontar en estos próximos días, empezando por el de esta tarde en la capital del Turia.

Los de Luis Casimiro cuentan con el hándicap de tener el factor cancha en contra, pero todo eso puede dar un vuelco esta noche si consiguen asaltar La Fonteta. El Unicaja ya tiene experiencia reciente en disputar y ganar una eliminatoria a los taronja a tres encuentros y con factor cancha en contra, aquella de glorioso recuerdo de hace dos temporadas en la final de la Eurocup donde los de Joan Plaza, técnico malagueño por aquel entonces, se alzaron con el título para acabar disputando la Euroliga la pasada campaña. En esa ocasión, el triunfo final llegó tras caer en el primer partido en tierras valencianas, ganar el segundo en el Martín Carpena y regresar al feudo naranja para asaltarlo en el partido decisivo. No estaría mal volver a cumplir un guión parecido para alcanzar el pase a las semifinales de la ACB, aunque mejor todavía sería empezar sumando la primera victoria esta misma noche y rematarlo el domingo en el Martín Carpena. Puestos a pedir...

Unicaja y Valencia ya se han medido en la presente temporada hasta en cuatro ocasiones, con resultados bien dispares. La campaña no pudo comenzar de la mejor manera para los de verde tras derrotar en la primera jornada de la fase regular a los de Jaume Ponsarnau por 86-73 en casa. Por esos momentos, el equipo malagueño vivía sus mejores momentos, donde comenzó como un tiro en la competición doméstica y Eurocup, situación bien distinta a la que han vivido en las últimas fechas. Los otros tres enfrentamientos directos se resolvieron con triunfo valenciano, tanto en la segunda vuelta de la Liga Endesa, donde vapuleó al Unicaja por 96-57, como en los dos enfrentamientos del Top 16 de la Eurocup que al final acabó conquistando: 85-74 en Valencia y 69-72 en Málaga. Por tanto, dos visitas a La Fonteta esta temporada y dos derrotas. Así que a la tercera tiene que llegar la vencida para encarrilar la eliminatoria más pareja de los cuartos de final.

La empresa que debe acometer el Unicaja se antoja de lo más complicada por el rival, por el momento de ambos equipos y porque además los jugadores verdes tendrán que luchar contra sus fantasmas para ganar de una vez por todas un encuentro de play off lejos de tierras malagueñas. Nueve años hace de ese último triunfo de visitante en las eliminatorias finales de la ACB, precisamente, en La Fuente de San Luis. Desde entonces, 15 derrotas consecutivas y una maldición a la que el conjunto costasoleño quiere poner fin esta misma noche.

Hay jugadores del equipo verde que no saben lo que es eliminar al Valencia Basket, pero los Carlos Suárez, Alberto Díaz, Dani Díez o el polaco Adam Waczynski sí que tienen en su recuerdo aquella final de Eurocup y deben ser los encargados de transmitir al resto la intensidad y motivación para entender un Unicaja-Valencia Basket como en lo que se ha convertido en los últimos años, un clásico del baloncesto español. No solo hay jugadores que han logrado tan difícil tarea, también el entrenador Luis Casimiro, tan cuestionado en las últimas fechas, ya lo logró la pasada temporada con el Herbalife Gran Canaria. «El año pasado con Gran Canaria fui capaz de ganar en el play off el tercer partido en Valencia. Sumaremos las fuerzas del Unicaja y la mía», dijo ayer en la rueda de prensa de previa al choque. Así las cosas, experiencia, coraje (cuando quieren) y calidad hay de sobra en este equipo para tumbar al conjunto taronja y traerse el primer triunfo en el vuelo de vuelta.

La mayor novedad en el Unicaja, pese a que ya debutó frente al Andorra la pasada semana, es la inclusión de Rubén Guerrero en la lista de 12, además de la recuperación de Sasu Salin, que tras sufrir unas molestias ayer ya pudo entrenar, aunque a menor ritmo, con el resto de sus compañeros. Por su parte, en el Valencia Basket la ausencia más destacada es la de Matt Thomas, que no estará presente en toda la eliminatoria,

Con todo esto, solo falta que el colegiado principal del choque eche el balón al aire, a partir de las 19.15 (Movistar Deportes) para que Unicaja y Valencia comiencen la batalla por el primer punto de esta apasionante eliminatoria. Tarea difícil, pero no imposible.