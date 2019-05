Suárez: "Cada partido es una final y tenemos que afrontarlo de esa manera"

Carlos Suárez, capitán del Unicaja, atendió a La Opinión en la víspera del inicio del play off por el título para el conjunto verde. El ala-pívot madrileño destacó la fortaleza del rival pero está confiado en que harán un buen papel y pelearán por el pase a semifinales frente al Valencia Basket. El jugador verde no ve definitivo este primer encuentro, dado las experiencias previas del equipo, y aseguró que no habrá mayores problemas para resolver su futuro como cajista.

Llega el momento de la verdad, para lo que trabajan durante toda la temporada. ¿Cómo ve la eliminatoria?

Sí, ahora llega lo bueno, todo el año trabajando para jugártelo todo ahora a dos o tres partidos. Sabemos que el Valencia está en el mejor momento de la temporada con esa tranquilidad que le ha dado conseguir la Eurocup y conseguir su principal objetivo, que es estar en la Euroliga. Y bueno, con ganas y con ambición de poder hacer algo grande. Está complicado, está claro, ellos son un gran equipo, en su casa, después también de la dolorosa derrota que tuvimos allí.

¿Han realizado algún preparativo especial de cara al inicio del play off?

Nada especial, con la tensión normal de saber que ahora viene lo bueno. No podemos relajarnos. El otro día no nos jugábamos nada en el partido contra el Andorra pero es cierto que tienes que salir con la tensión para no relajarte y afrontarlo como si fuera de play off. Nos sirvió como un entrenamiento para afrontar el play off.

De nuevo el Valencia Basket se cruza en el camino. ¿Hay una motivación especial por el rival?

Sí, hay ganas. No porque sea el Valencia, hay ganas porque el play off siempre es bonito, gusta, hay algo especial. Es como la Copa del Rey, te lo juegas todo. Trabajas toda la temporada para estos momentos y vas con ganas y una motivación extra.

Es una eliminatoria corta, se resuelve como máximo en tres partidos. ¿Ve fundamental conseguir el triunfo en la primera visita a La Fonteta?

Puede ser importante pero no definitivo. Lo sabemos en primera persona de este año contra el Alba Berlín, ganamos el primer partido y perdimos los dos siguientes. Hay que afrontarlo sabiendo que son tres partidos, son tres finales. Si perdemos la primera final hay que seguir adelante. Nos pasó también en la Eurocup, perdimos la primera final y luego ganamos las dos siguientes. Cada partido es una final y tenemos que afrontarlo de esa manera.

Acaba de llegar al equipo Rubén Guerrero y estará disponible para disputar el play off. ¿Cómo lo ha visto en sus primeros días con el equipo?

Me ha sorprendido para bien. Es un jugador muy móvil con muchas ganas de aprender y mucha ilusión por haber vuelto aquí a su casa. La gente está muy contenta y él está como un niño chico. Les estamos intentando apoyar, que intente coger los sistemas, que es complicado. 30 sistemas en menos de una semana, que es lo que él lleva aquí, es complicado. El otro día rindió a gran nivel.

¿Cree que puede tener un papel importante en estos encuentros decisivos?

Importante lo va a tener, ya está ayudando. No te digo que va a ser el rey del mambo nada más llegar, pero sí que va a ayudar a darnos una rotación más, a darnos energía. Es un jugador muy grande con mucho potencial y creo que es un acierto lo que ha hecho el club, trayéndolo de vuelta al Unicaja.

Ha habido polémica con el tema de los horarios. ¿Cree que puede perjudicar al equipo?

Bueno... Se han quejado otros, nosotros no. Hay gente que se ha quejado y juega en la misma ciudad, nosotros tenemos que ir a Valencia y volver. Yo creo que es una tontería, tienes que afrontarlo y no vas a perder ni ganar por los horarios. Es cierto que nos hubiera gustado otro horario, por supuesto, pero la tele es la que manda. Tendremos que cambiar nuestra rutina de comidas y de descanso para afrontar el partido del domingo.

En estos momentos, aún ganando la competición, el equipo no jugará la Euroliga. ¿Cree que eso puede cambiar?

No creo que diesen marcha atrás. Pero también te digo, ahora mismo da igual, yo quiero ganar la liga y no pienso en si me meto o no en Euroliga, porque no creo que vaya a pasar. No va a ocurrir. Todos firmamos que se diese esa opción por ganar la liga, significaría que el Unicaja tiene un título.

¿Alguna promesa si acaba este año levanto la copa como capitán del equipo?

No quiero decirla, porque siempre que digo alguna promesa de lo que voy a hacer... Prefiero callarme y luego reaccionar en el momento exacto.

Para terminar, se ha hablado estos días sobre su futuro. ¿Le molesta que salga en estos momentos?

Es algo que no debe salir cuando te estás jugando todo. Son cosas que llevan ya tiempo pasando, llevo hablando tiempo con el club. Seguramente llegaremos a buen puerto, ellos quieren que siga, yo quiere seguir. Esto es como una empresa. Intentaré seguir aquí y sé que el Unicaja quiere que siga, no habrá ningún problema.