El Unicaja cierra la temporada con una comida de confraternización

El Unicaja al completo, con jugadores, cuerpo técnico, staff médico, director deportivo y presidente, despidieron este mediodía la temporada 2018/2019 con una comida en la que todos los protagonistas pudieron aparcar la tensión de 9 meses de competición para disfrutar de un rato de compañerismo, que para muchos de ellos significó, además, su despedida del club ya que hasta 7 jugadores terminan contrato este mes de junio (Roberts, Salin, Milosavljevic, Wiltjer, Shermadini, Lessort y Okouo) y la mayoría de ellos no va a continuar en Málaga la próxima temporada.





