El Unicaja hace oficial la renovación de Carlos Suárez

Ya es oficial. El capitán del Unicaja, Carlos Suárez, continuará en el equipo malagueño la próxima temporada 2019-20. Solo una campaña más asegurada y no las dos que durante las últimas semanas negociaron el club y el representante del jugador.

Y es que finalmente, como adelantó La Opinión de Málaga el pasado martes, no hubo acuerdo entre club y jugador para variar el contrato firmado el verano de 2017 por cuatro temporadas, con el formato 2+1+1. Llegado este 2019, transcurridas las dos primeras campañas, Suárez y su entorno pretendían que la relación contractual variara a un 2+2, pero no hubo entendimiento y el próximo verano ambas partes deberán sentarse de nuevo para ver qué pasa con el cuarto año, la temporada 2020/21.

Actualmente, Carlos Suárez es el tercer jugador con más partidos disputados con el Unicaja, con un total de 347, solo detrás de dos jugadores malagueños que jugaron muchas temporadas en el Unicaja como son Berni Rodríguez (683 partidos) y Carlos Cabezas (505).

Además, en las clasificaciones históricas del equipo malagueño es el tercer jugador con más rebotes (con 1.453 se ha quedado a dos del segundo que es Fran Vázquez), además del cuarto en valoración (3.378), y el quinto en minutos disputados (7.370) y en tiros libres convertidos (577).



Carlos Suárez analizó su renovación para los medios oficiales del club. El madrileño se mostró muy feliz e ilusionado con la opción de continuar en Málaga. «Estoy muy contento de estar aquí por séptimo año consecutivo. Cuando llegué nunca pensé ni por asomo que iba a estar tanto tiempo y esto significa que he hecho las cosas bien. Me acuerdo de la presentación con Eduardo García, que yo venía con mucha ilusión y un poco de cara de miedo por cambiar mi zona de confort que era Madrid, pero ahora sé que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Estoy adaptado y superfeliz, he encontrado la felicidad aquí en Málaga», aseguró.

Suárez habló de la afición. «Nos dan alas, nos dan una energía extra, todo el mundo que viene al Carpena me lo dice. Espero que sigan viniendo a apoyar al equipo igual que lo han hecho en los buenos momentos pero sobre todo en los malos. Yo espero dar el máximo en los entrenamientos y en los partidos para estar mucho más tiempo en el Unicaja», finalizó el ala-pívot.