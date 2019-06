"Sin lesionados, habríamos jugado la final de la Eurocup"

Han pasado ya casi un par de semanas desde que el Unicaja quedó eliminado del play off. Tiempo suficiente para, ya en frío, analizar de forma más sosegada qué ha pasado este curso 2018/2019. Carlos Suárez atiende a La Opinión de Málaga para dar su versión de lo ocurrido. Palabra de capitán.

Después de un par de semanas ya de la eliminación en los cuartos de final del play off por el título, más en frío, ¿qué valoración hace de la temporada?

Ha sido una temporada complicada porque no hemos conseguido uno de nuestros principales objetivos, que era volver a la Euroliga. Tampoco hemos estado en las semifinales de la Liga ACB y de la Copa del Rey. Pero también hay que ver que cuando el equipo ha estado al completo, hemos estado a la altura. Pero es que hemos tenido muchísimos contratiempos en forma de lesiones que nos han marcado la temporada.

Hay aficionados en las redes sociales que hablan de «fracaso». ¿Qué piensa de esto?

Fracaso es si no das el máximo. No se puede valorar la temporada como malísima si tenemos en cuenta que no somos el Madrid o el Barcelona, con 15 ó 16 jugadores. Nosotros eramos 12 y si se lesionan un par de jugadores o incluso tres, vas cojo durante ese tiempo. Los datos están ahí: con el equipo al completo hemos competido contra los mejores.

¿Qué habría pasado esta temporada sin lesiones? ¿Ha visualizado esa posibilidad ya utópica?

Sin lesiones habríamos jugado la final de la Eurocup. No sé si ganarla al Valencia Basket, pero yo creo que habríamos estado en la finalísima. Lo digo honestamente. Y en la Liga ACB no sé si habríamos llegado a «semis», pero hubiésemos tenido muchas opciones de tener factor cancha a favor en cuartos porque de enero en adelante tuvimos muchísimas lesiones que nos hicieron tener una racha malísima de resultados fuera de casa. Esto nos condicionó y seguro que sin esos problemas podíamos haber ganado dos o tres partidos más.

Después de cinco temporadas con Joan Plaza, ha vivido su primer año con Luis Casimiro. ¿Muy distinto todo en el día a día?

No. Es lo mismo. Máxima exigencia. Luis es muy exigente, quiere ganar siempre, como Plaza.

La próxima temporada la Copa del Rey será en Málaga y en la Eurocup no estarán ni el Valencia Basket ni el Alba de Berlín. ¿Buen momento para pensar en levantar otro trofeo?

Está claro que nos hemos ganado el papel de favoritos por la trayectoria del Unicaja las últimas temporadas. El Valencia es uno de los reyes de la competición y no estará. Pero no nos podemos relajar porque pueden aparecer otros de igual o mayor nivel. Es pronto, pero seguro que nosotros estaremos entre los favoritos, aunque habrá que trabajar mucho y sufrir mucho para alcanzar ese objetivo.



lberto Díaz, Jaime Fernández, Dani Díez, Rubén Guerrero, Carlos Suárez, Francis Alonso en la recámara... ¿Qué le parece que haya tanto jugador nacional en el Unicaja?

El otro día lo hablaba Nacho Martín respecto al Zaragoza, semifinalista de la Liga, con muchos jugadores españoles junto a extranjeros expertos e implicados. Creo que es algo bueno como lo hemos visto en el Real Madrid o en el Valencia también. Son equipos con muchos jugadores nacionales. Es bueno para el equipo y para la afición, que se siente muy identificada con los jugadores españoles.

Va a cumplir su séptimo año en Málaga. ¿Se puede decir ya que Carlos Suárez es un «boquerón de Aranjuez»?

Estoy muy feliz. Soy de Aranjuez y estoy muy orgulloso de ello. Pero Málaga me ha dado mucho, tanto en mi carrera deportiva como en lo personal. Tengo aquí mi casa, mi novia es de aquí, estoy muy arraigado en la ciudad, me siento muy querido por los aficionados. He tenido oportunidades de irme a otros equipos que me pagaran más, pero al final lo que tienes que buscar es la felicidad y en Málaga lo estoy tanto deportivamente como personalmente. Y eso es lo que al final busca el jugador.

Había opciones de que su renovación fuera por dos años. ¿Por qué solo por uno?

Son cosas de las negociaciones, no llegas a un acuerdo y no pasa nada. El club no ha hecho nada diferente a lo que estaba en el contrato. Se ha optado por un año más y yo ya estoy trabajando para rendir a tope la próxima temporada y optar el próximo verano a otro año más. Me gustaría seguir más tiempo. La gente a lo mejor piensa que me queda poco baloncesto, pero yo tengo ganas y motivación para no estar solo dos años más. Yo quiero acabar aquí con 37-38 años. La gente se reirá, pero eso es lo que quiero yo. Si no tienes una motivación en tu vida, lo mejor es dejarlo. El otro día vimos cómo despidió La Fonteta a Rafa Martínez, que ha estado muchos años en Valencia sin ser de Valencia. Al final te da envidia sana de cómo le han tratado y cómo le han despedido allí.

Es usted uno de los favoritos de la afición del Carpena. ¿Por qué?

Porque a lo mejor me ven ya como un veterano y me tienen compasión (risas). Llevo muchos años, desde 2013 con la afición, soy el único superviviente de la época de Joan y al final la gente se identifica con los que están muchos años en el mismo equipo. Además, porque hemos vivido juntos cosas muy grandes, como aquella noche en La Fonteta del título europeo.

Pregunta de actualidad. ¿Quién va a ganar la Liga?

Creo que el Real Madrid. Tiene una motivación extra porque le falta un gran título tras la Copa y la Euroliga.

Otra de actualidad. Sergio Scariolo, campeón de la NBA como asistente en Toronto. Vaya sorpresa, ¿no?

Nadie pensaba que Toronto iba a ganar la NBA. Pero es lo que pasa cuando hay un traspaso como el de Marc Gasol, un jugador de All Star, que hace ser mejor al grupo. Seguro que Scariolo aportó cosas, como por ejemplo ese marcaje cara a cara a Curry, que allí no se suele dar y en Europa, sí. La verdad es que es un logro para el baloncesto español que tres integrantes de la selección española: Scariolo, Gasol e Ibaka, tengan un anillo de la NBA.

Mande un mensaje a los aficionados que tienen dudas si abonarse o no al Unicaja 2019/2020

El verdadero aficionado es el que apoya al equipo cuando las cosas no están tan bien. Creo que la próxima temporada, sin lesiones, vamos a aspirar a lo máximo. Lo digo de verdad. Podemos volver a vivir momentos históricos.