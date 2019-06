Alberto Díaz y Jaime Fernández, en la primera lista de Scariolo

Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, incluirá a Alberto Díaz y Jaime Fernández en la primera lista de jugadores convocados para el próximo Mundial de China. Así lo confirmó el técnico italiano en los micrófonos de la Cadena SER.

En esta entrevista, Scariolo mencionó a Díaz y Fernández reconociendo que "estarán en la primera lista y la emitiremos prontito". Entre risas, el seleccionador explicó que tenía una lista con muchos nombres apuntados y que es normal que "todo el mundo quiera estar".

Además, se mostró satisfecho con los equipos que se medirán a España en el cuadrangular que se jugará en Málaga el próximo mes de agosto, semanas antes del Mundial. "La idea es jugar contra equipos que se estén preparando para competir con algo importante, irán con sus mejore plantillas, energías y motivación", recalcó Scariolo.

También tuvo palabras para analizar cómo ha sido la temporada de Unicaja y expresó no compartir el sentir de la afición, no quiso calificar de decepcionante esta última campaña. "Creo que no ha sido mala (la temporada). Cuando parece que algo puede ser muy bueno, quedarse en bueno puede crear cierta decepción. Francamente, el equipo está donde puede estar por plantilla, presupuesto y realidad. Tiene el quinto presupuesto y acaba quinto, no se puede hablar de temporada negativa". Scariolo diseccionó cada unas de las competiciones que han disputado los de Luis Casimiro: "En la Eurocup se pudo llegar más lejos, pero jugó contra un gran equipo como el Alba Berlín. La Copa fue un partido seco en el que pudo pasar cualquier cosa. Puedo entender la decepción de los aficionados, pero siendo objetivos y realistas no lo veo así", concluyó.