Gio Shermadini, cerca del acuerdo con el Iberostar

Gio Shermadini tiene un acuerdo casi cerrado para militar la próxima campaña en las filas del Iberostar Tenerife. Conocedor de que el Unicaja no le hará una oferta de renovación para seguir perteneciendo al club verde, el pívot georgiano se ha puesto manos a la obra, a través de su agente, para buscar acomodo de cara al próximo curso, y parece que lo ha encontrado en el Iberostar. De todas formas, el acuerdo no podrá ser oficial hasta que el club de Los Guindos renuncie a su derecho de tanteo. La entidad costasoleña no hará efectiva esa posibilidad y ya le busca recambio. Gerun es el favorito en estos momentos para ocupar el puesto de «5».

El alto pívot georgiano se encuentra en la isla mirando colegios e incluso se especula que ya ha pasado el reconocimiento médico con la entidad tinerfeña. Salvo sorpresa mayúscula, Shermadini vestirá de aurinegro la próxima campaña.