Iberostar Tenerife y Andorra, pendientes de Dani Díez

El Unicaja no cuenta con Dani Díez para la próxima temporada y el agente del jugador ya está moviendo ficha para encontrarle destino a su representado. Pese a tener contrato en vigor, el club de Los Guindos le transmitió que no contaba con él de cara al próximo curso y al madrileño no le queda otra que buscarse equipo. Así las cosas, el Iberostar Tenerife, principalmente, y el MoraBanc son los principales candidatos para contar con sus servicios.

En la noche del miércoles saltó la noticia que cambiará toda la planificación del perímetro cajista. En un principio, Dani Díez y Dragan Milosavlejvic, recién renovado, tenían su sitio garantizado en la posición de alero y era Waczynski el que podía salir. Tras la decisión de la entidad verde de prescindir de los servicios del canterano del Real Madrid, el polaco gana enteros para quedarse y ahora se busca un «3» alto que complete el juego exterior de los de Luis Casimiro.

Tal y como se ha informado en este periódico, ha sido el Unicaja el que le ha transmitido a José Ortiz, agente del jugador, que Díez no cuenta para la campaña 2019-2020, y no al revés. En esa tesitura, el representante del madrileño empezó a ofrecer a su jugador para encontrar un destino del agrado del alero.

El favorito para fichar a Dani Díez es el Iberostar Tenerife, equipo que volverá a disputar la Basketball Champions League de la FIBA, pero el Andorra no le quita el ojo y también está interesado. Al tratarse de un jugador cupo, Dani Díez irrumpe ahora como una pieza cotizada en el mercado y varios equipos intentarán atraer al jugador, otra cosa es que el propio Dani prefiriera continuar en Málaga, ciudad donde se encontraba a gusto.

La cuenta atrás para la desvinculación del alero todavía cajista ya está puesta en marcha. Ahora debe ser el Unicaja el que peine a conciencia el mercado de aleros para incorporar un recambio que mejore sus prestaciones. El conjunto verde contará ahora con solo cuatro «cupos» (Alberto Díaz, Jaime Fernández, Carlos Suárez y Rubén Guerrero), el mínimo exigible. Una apuesta arriesgada que a bien seguro los dirigentes cajistas han meditado detenidamente.