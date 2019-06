Dani Díez deja el Unicaja y pone rumbo a Tenerife

Era un secreto a voces desde la semana pasada y ya es oficial: Dani Díez dejó este mediodía del martes de ser jugador del Unicaja. Después de 4 años juntos, ambas partes separan sus caminos, a pesar de que el madrileño tenía un año más de contrato.



La salida de Díez supone un cambio respecto a los planes iniciales del Unicaja cuando acabó la temporada con la eliminación ante el Valencia Basket en el play off de cuartos de final por el título. En un principio en el puesto de alero alto era el polaco Adam Waczynski el que no iba a seguir el próximo curso en Málaga, pero al final el "elegido" para dejar el equipo es Dani Díez, al que se le ha dado una compensación económica para poder romper la vinculación.



El alero madrileño ha pasado 4 temporadas en las filas del Unicaja al que llegó en la 2015-16 y desde entonces ha sumado 230 partidos y un título de Eurocup en 2017.



Dani Díez ha querido despedirse de los aficionados y del club con unas cariñosas palabras, a través de un vídeo, ya que se encuentra fuera de Málaga: "Quería despedirme de vosotros. Han sido 4 años muy buenos en Málaga, he disfrutado miuchísimo con todos vosotros. Hago un balance muy positivo de mi etapa en Málaga, hemos disfrutado mucho, hemos ganado la Eurocup... Han sido años muy buenos para mí en los que me habéis hecho sentir muy bien, muy cómodo. Me da mucha pena pero tengo un nuevo reto. Me apetece cambiar para cumplir nuevas metas. Agradeceros el trato que me habéis dado. Desde el minuto uno me he sentido como en casa. Gracias a los aficionados, a mis compañeros, a los entrenadores, a iodo el mundo en Málaga. Gracias de verdad por estos 4 años y espero que tengáis un buen recuerdo de mí, como yo lo tengo de vosotros. Quiero mandaros un abrazo muy grande. Siempre os tendré en mi corazón".





El alero también publicó una carta de despedida a través de su cuenta de twitter.El ya exjugador cajista tiene negociaciones muy avanzadas con el Iberostar Tenerife para incorporarse al cuadro aurinegro de cara a las próximas tres temporadas. Allí, por cierto, se reunirá de nuevo con el pívot georgiano Giorgi Shermadini, que también está muy cerca de fichar por el equipo canario.