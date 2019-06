¿Cómo es y cómo juega el nuevo fichaje del Unicaja?

En la jornada de ayer, el Unicaja hizo oficial la incorporación del segundo fichaje en lo que va de campaña: Aleksa Avramovic. Con 24 años, 1,92 metros y procedente del Pallacanestro Varese, el escolta serbio llega a la capital costasoleña como experto en el tiro y gran penetrador. El promedio de 17,7 puntos por encuentro en el campeonato italiano le avalan.

Pero para saber en profundidad quién es y cómo juega el nuevo refuerzo del conjunto cajista, La Opinión habló ayer con Andrea Conti, director general del Varese y buen conocedor del jugador de Cacak.

Cuando Conti asumió su actual cargo directivo, Avramovic ya estaba en la entidad italiana. Aún así, conoce todos los detalles de su llegada: «Ha estado tres años en Varese, fue comprado tras el Eurocamp de Treviso como proyecto para el futuro, era un chico que debíamos hacer crecer». Tres temporadas después, Andrea Conti celebra que el resultado de esta apuesta haya sido totalmente satisfactorio. «Llegó cuando tenía 22 años, al principio le costó todo un poco porque no tenía mucho espacio en el campo, pero ha sido muy inteligente y estaba siempre preparado cuando se le necesitaba», apunta el mánager italiano.

Poco tiempo después, la casualidad o el destino hizo que los titulares que jugaban en el mismo rol que el serbio se lesionaran. En ese momento, Avramovic «estaba listo y consiguió ganarse el cariño del público, del club y sobre todo el entrenador», nos explica Conti.



Cualidades como jugador

Desgranando las cualidades deportivas del escolta serbio, Andrea Conti destaca la gran mejoría que el jugador ha experimentado en sus límites técnicos. «Inicialmente no tenía buen tiro de tres puntos y lo ha mejorado. Todavía no es un súper tirador, no es su primera especialidad, pero tiene muy buenas piernas para disputar un uno contra uno, también es bueno para atacar al hierro, sobre todo, con la mano izquierda y ha mejorado durante este año en el tiro de tres».

Ya sea en términos estadísticos como de minutaje en la cancha, el adjetivo que el mandatario italiano da a Avramovic es el de «realizador». Para Conti, es un jugador que sabe tomar buenas decisiones, además «ataca muy bien y ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo». Según nos cuentan desde el conjunto lombardo, el entrenador del Varese, Attilio Caja, da mucha importancia a la defensa, hasta el punto de convertirse en «la clave» de su sistema. En este bloque, Aleksa se ha mostrado siempre «muy aplicado y muy motivado», como apunta Andrea Conti. Para ellos, no hay duda de que el serbio «dejará un vacío» porque se ha ganado el cariño del club y de la afición. Lo mejor es que esperan que en Málaga también sepa transmitir su energía en la entidad y en las gradas del Carpena.

A nivel personal, desde Italia hacen hincapié en que el nuevo integrante del Unicaja es «un chico con muchísima energía, que sabe contagiarla mucho al público, sabe arrastrarlos, es un gran trabajador». Asimismo, el director general de su último equipo señala que tiene «mentalidad totalmente serbia». Eso le hace pasar muchísimas horas en el gimnasio, luchando contra sí mismo para mejorar continuamente. Andrea Conti sabe que Aleksa es un poco cabezota, «pero cabezota positivo», remarca. «Siempre quiere aprender y tiene hambre por mejorar su nivel. Estoy contento de que haya llegado a Málaga porque allí hay un nivel superior con respecto a Varese y él lo puede hacer realmente bien», asegura.

Ahondando un poco más en aspectos personales, en el Pallacanestro Varese destacan el orgullo del serbio. «Es humilde, pero también es consciente de que puede llegar a convertirse en un jugador de alto nivel. Y esto lo ha ayudado a mejorar desde el punto de vista técnico hasta el nivel que tiene ahora», apunta Conti.



Positivo

Y si Aleksa Avramovic tiene algo malo, en Italia es muy complicado que lo digan porque a lo largo de estos tres años no ha dado ningún problema. «Solo puedo hablar bien de él», comenta el director general del equipo italiano entre sonrisas. Aunque recuerda algún episodio entre el serbio y los jugadores americanos del equipo, Conti remarca que fueron siempre «choques positivos», porque «incluso en los errores y en las dificultades, Avramovic es positivo y busca remediar la situación inmediatamente».

Desde el equipo lombardo están seguros de que el escolta de Cacak es una gran incorporación para el Unicaja, tanto para la Liga Endesa, como para Eurocup o incluso Copa del Rey.

«Aleksa empezó en Varese con pocos minutos y se convirtió en un jugador fundamental. No sé si en Málaga empezará desde el banquillo, pero si ha recorrido un buen camino aquí lo podrá hacer también con Unicaja», subraya Conti. Del mismo modo, sabe que el primer año su presencia dependerá de lo extensa que sea la plantilla cajista, pero «puede garantizar muchos minutos en el campo con energía».

En Varese no hay lugar a duda: están sobre la mesa todos los ingredientes para que Avramovic haga un gran papel en Málaga.