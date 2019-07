El Herbalife Gran Canaria pregunta por Sasu Salin

El futuro de Sasu Salin sigue siendo una incógnita. El jugador finlandés acabó contrato el pasado 30 de junio con el Unicaja, que no lo ha descartado para la próxima temporada, pero tampoco se ha sentado con su agente para negociar su renovación. Mientras, comienzan a surgir informaciones del interés de otros clubes en contar con el internacional finés. La opción más seria a día de hoy parece la del Herbalife Gran Canaria, su anterior equipo antes de desembarcar en Málaga, que podría estar interesado en realizarle una oferta por las dos próximas temporadas para que regrese a las Islas Canarias.

Salin se fue de vacaciones con la información de parte del club cajista de que su futuro como jugador verde dependería de cómo evolucionara el mercado estival en los puestos exteriores. Dependiendo de los movimientos que el Unicaja decidiera para su perímetro, Salin contaría o no en el proyecto cajista 2019/2020. Eso es lo que se le dijo al jugador.

Por ahora, en el perímetro ha salido Dani Díez, se ha renovado a Dragan Milosavljevic y se ha fichado a Aleksa Avramovic. Con la llegada del escolta serbio y la continuidad de Jaime Fernández, lo cierto es que la posición de escolta está muy bien cubierta para el próximo curso. El Unicaja no ha descartado oficialmente, no obstante, contar con el finlandés también en ese puesto y sumar tres escoltas en la plantilla del próximo curso, algo que sería novedoso respecto a los planteamientos de años anteriores, en los que se ha apostado en el róster cajista por tres aleros altos y solo dos escoltas.

De esta manera, Salin lleva varias semanas sin saber realmente cuál será su futuro, aunque no le van a faltar ofertas este verano si el Unicaja no da el paso de cerrar su renovación. De hecho, el Herbalife Gran Canaria ha movido ya ficha viendo que la continuidad de Sasu con el Unicaja no está clara. El club claretiano se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para tantear el interés del finlandés en regresar al Herbalife, equipo en el que Sasu jugó a muy buen nivel.

Salin llegó en febrero de 2015 a Las Palmas procedente del Union Olimpija Ljubljana esloveno. No tardó en hacerse con el cariño de la afición claretiana gracias a su entrega defensiva y a su acierto en el tiro exterior. Jugó con el Herbalife un total de 83 partidos en ACB anotando 7,8 puntos de media. Estuvo presente en los subcampeonatos de Eurocup y Copa del Rey y en el título de Supercopa Endesa de 2016. Unas cifras y unos logros que harían que la afición amarilla lo recibiera de nuevo con los brazos abiertos, si se confirma su regreso al Gran Canaria Arena.

Queda por esperar qué pasa en estos próximos días. El Unicaja, si no renueva de forma inminente a Salin, deberá decidir si coloca al jugador o no en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo. El Herbalife, mientras, estará atento a lo que decida el Unicaja para realizar o no una oferta. Demasiadas dudas en torno a un jugador que sigue esperando para saber su futuro.