El Iberostar Tenerife se suma a la puja por Salin

Sasu Salin no continuará en el Unicaja. ACB

El finlandés Sasu Salin no seguirá en el Unicaja la próxima temporada y varios equipos de la Liga Endesa ya se han interesado por hacerse con sus servicios. Primero fue el Herbalife Gran Canaria, como ya se informó en las páginas de este periódico el miércoles, y ahora es el Iberostar Tenerife el que pujará por hacerse con el escolta.

Que Salin no seguirá en el conjunto cajista es un hecho. El jugador finés acaba contrato y en el club existían muchas dudas sobre si hacerle o no una oferta de renovación, cosa que no ocurrirá pese a que Luis Casimiro pretendía contar con él, como ya dijo durante su visita al campus de la Fundación Unicaja.

Con la continuidad de Jaime Fernández y el fichaje de Aleksa Avramovic, a Salin se le cerraron las puertas de una posible continuidad. A esos dos jugadores hay que sumar la renovación de Dragan Milosavljevic y la permanencia, de momento, en el equipo de Adam Waczynski, al que le queda un año de contrato. Con todo eso, ahora solo queda por definir el nombre del otro escolta o alero que acompañe a estos cuatro y a los bases -ahí falta otro fichaje- en el juego exterior del equipo. El nombre de Francis Alonso está sobre la mesa, pero la intención de la dirección deportiva del club, ya con Manolo Rubia a la cabeza, es la de ficharlo y cederlo a un equipo menor de la Liga Endesa para que goce de más minutos. Pero no se descarta ningún escenario con el joven malagueño, que finalmente no disputará la Liga de Verano con los Charlotte Hornets.

Así las cosas, los ofrecimientos ya han comenzado a llegarle a Sasu Salin y a su agente, que saben que el Unicaja no le incluirá en el tanteo para igualar la oferta de otro equipo ACB, y podrá elegir al mejor postor. De momento, La Opinión ha podido conocer que los dos equipos canarios que disputan la Liga Endesa, el Herbalife Gran Canaria y el Iberostar Tenerife, se han interesado por el jugador y le harán llegar una oferta para tratar de convencerlo.

Salin pone fin de esa manera a dos temporadas como cajista con muchos altibajos en su juego, lo que ha llevado a los dirigentes de Los Guindos y dejarle ir en busca de otros retos. En los próximos días se conocerá si el destino del finlandés está en uno de los dos conjuntos insulares.