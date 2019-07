Los Guindos: Una fábrica de formar internacionales

La Federación Española de Baloncesto ha hecho públicas las listas de convocados de las selecciones masculinas Sub16, Sub18 y Sub20, que competirán en los Europeos de cada categoría, y Sub15, Sub17 y Sub22, que se foguean en diferentes torneos no oficiales. Entre los convocados hay 75 jugadores que militaron la pasada temporada en las canteras y equipos de la Liga Endesa, representando nada menos que a 14 clubes: Baloncesto Fuenlabrada, Basket Zaragoza, Baskonia, Basquet Manresa, CB Canarias, Estudiantes, FC Barcelona, Gran Canaria, Joventut, Obradoiro, Real Madrid, UCAM Murcia, Valencia Basket y por supuesto, Unicaja, que cuenta en esta ocasión con nueve internacionales.

Y es que el trabajo en las pistas Los Guindos de lunes a domingo, desde agosto a finales de junio, sigue dando sus frutos. Si hace un par de semanas se publicaba un ránking de resultados de los últimos cuatro años en los distintos campeonatos de España del baloncesto base, en el que el Unicaja se posicionaba cuarto en la clasificación, tras Real Madrid, Barça y Joventut; esta vez el equipo verde asciende a la segunda plaza de todos los clubes de ACB en lo que se refiere al número de jugadores convocados por la Selección Española para las distintas categorías del básket de formación.

El Unicaja posee representación este verano en el combinado Sub 16, con Pablo Tamba y Pablo León; el Sub 17, con Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jeffrey Godspower; el Sub 18, con Alessandro Scariolo e Ismael Tamba; el Sub 20, con Ignacio Rosa; y el Sub 22, con Rubén Guerrero. Los nueve «cachorros» cajistas en las distintas selecciones nacionales supone que el Unicaja sea el segundo equipo de la Liga Endesa que mayor número de jugadores aporta a La Roja del básket, empatado con el Joventut de Badalona y únicamente superado por el FC Barcelona, que reparte este verano a 14 de sus canteranos por las distintas categorías de la Selección Española. El Real Madrid, por ejemplo, se queda en ocho (uno menos que el Unicaja), el Valencia Basket cuenta con cinco y el Baskonia aporta solo uno, por poner algunos ejemplos de equipos punteros del baloncesto español.

La presencia de estos nueve cajistas representando a España por las cuatro esquinas del continente europeo, más otros como los cadetes Javi Luque o David Jiménez, que están en la órbita del equipo nacional y ya han sido convocados en otras ocasiones con España, aunque este verano no han sido seleccionados, pone de manifiesto el buen momento que vive la cantera cajista, que en esta última temporada ha sido capaz de meter a sus tres equipos (infantil, cadete y júnior) en el Top 8 del Campeonato de España, algo que solo han podido igualar Real Madrid y Barça en todo el baloncesto español.

Experiencia ACB

Además, nada menos que 20 de todos esos jóvenes jugadores de las distintas canteras de la ACB han debutado ya en la Liga Endesa, formando en algunos casos parte de la primera plantilla de sus equipos (el caso de Carlos Alocén en el Tecnyconta Zaragoza es quizás el más conocido). Ahí el Unicaja también destaca ya que de los nueve jugadores convocados, tres ya han tenido la oportunidad de debutar en la Liga Endesa con el Unicaja, casos de Pablo Sánchez, Ignacio Rosa y Rubén Guerrero. Eso sin contar a Lucas Muñoz, que también se estrenó este pasado curso con el primer equipo, aunque no está en el listado de España Sub 18 para este verano.

Formar jugadores para el primer equipo es el sueño de cualquier cantera. Pero ese objetivo es muy complicado en un baloncesto tan profesionalizado como el actual, en el que casi no existen las fronteras y la competencia es brutal. El objetivo menor es, al menos, formar jugadores para que puedan ser profesionales el día de mañana. Si no es en Málaga, en otro lugar. No se puede negar que el trabajo diario de muchos entrenadores de cantera año a año en las pistas de Los Guindos, además de la dirección de Ramón García y esta última temporada de la supervisión técnica de Germán Gabriel, ha tenido el reconocimiento de la FEB este verano. Nueve canteranos del Unicaja ponen estos días su conocimiento, su trabajo y su talento al servicio de la Selección Española. Todo un logro para un club al que siempre le ha gustado mirar a su cantera.