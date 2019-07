Garbajosa: "El Unicaja tiene buena pinta"

Jorge Garbajosa estuvo este lunes en Málaga para presentar en el Ayuntamiento el Torneo de Baloncesto que se jugará en el Martín Carpena el 9 y 10 de agosto, en el que participarán España, Costa de Marfil, República Democrática de Congo y Filipinas.

Tras el acto, el que fuera ala-pívot cajista atendió a los medios y pasó revista a la actualidad del baloncesto y del Unicaja. Para empezar, tuvo palabras de elogio para Jaime Fernández, único representante del equipo cajista en la preselección que trabaja desde la pasada semmana a las órdenes de Sergio Scariolo preparando la participación en la Copa del Mundo de China. "Jaime Fernández está muy bien. Ha trabajado mucho durante el verano. He coincidido mucho con él entrenando y está a un buen nivel físico. La mentalidad del jugador ha cambiado mucho para bien. Antes los jugadores no llegaban después del verano tan bien como ahora, que la forma física la traen y se trata de afinar conceptos, sistemas y empezar a competir, que en el caso de la selección será ya este viernes, que jugamos el primer amistoso. El trabajo previo físico de los jugadores ayuda mucho al seleccionador", aseguró.

Sobre la nueva plantilla del Unicaja, que está aparentemente cerrada tras los últimos fichajes de Frank Elegar y de Melvin Ejim, Garbajosa es optimista. "Es un equipo versátil. He hablado con Eduardo García sobre esto. El presidente está contento. Hay jugadores muy polivalentes. Un equipo no se descubre (lo digo con el máximo respeto) hasta que no abres el melón. Pero lógicamente cuando tocas y tocas el melón ves si tiene buena pinta y este Unicaja la tiene", dijo.

También se mostró feliz por la apuesta que el club de Los Guindos está realizando por el baloncesato femenino en su cantera y con el equipo recientemente ascendido a la Liga Femenina 2. "Para la Federación siempre es bueno que haya proyectos buenos, proyectos estables. El baloncesto femenino está creciendo mucho y en la FEB estamos trabajando en ello con varias propuestas de mejora. Ninguna otra Liga europea tiene más de 14 equipos en su primera categoría. Hay que conjugar intereses económicos, deportivos y del nivel de las jugadoras. Que el Unicaja apueste por el baloncesto femenino es una buena señal", apuntó.

El exjugador cajista se puso más serio cuando habló de la "guerra" abierta entre la Euroliga y las ligas nacionales. "Es indignante y desegradable. Son hechos, no opinión. La Federación Internacional reduce el tiempo de concentración previo al Preolímpico para ayudar a las Ligas, que buscan la convivencia entre todos ajustando sus calendarios, los sindicatos hacen un esfuerzo, las federaciones también se adaptan con el fin de un esfuerzo común en el bien del baloncesto... Esto no es una guerra Euroliga-FIBA. Es una guerra de la Euroliga contra el sistema del baloncesto en general. Va contra las ligas, contra las selecciones y contra todo", finalizó.