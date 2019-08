La escolta Shayna Gore llega al Unicaja Femenino

El Unicaja Femenino ha anunciado un nuevo fichaje: Shayna Gore, estadounidense, mide 1,73 y tiene 21 años. Con su llegada al club de Los Guindos la joven jugadora vivirá su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos, ya que llega procedente de la Universidad de Marshall (NCAA).



En su última temporada Shayna Gore demostró su facilidad como anotadora, con 20.1 puntos de promedio (36,4% en triples) convirtiéndose en la jugadora con más puntos anotados de la historia del equipo universitario de Marshall y, además, tuvo una media reboteadora de 3.6 capturas por partido.



Tras los fichajes de la alero Lorena Liñán y la pívot Bineta Ndoye, el Unicaja afianza el tiro exterior con este tercer fichaje de Shayna Gore, y sigue construyendo la plantilla de cara al debut en Liga Femenina 2.



La recién incorporada, Shayna, se ha mostrado muy feliz por su llegada al club malagueño, tal y como ha declarado a través de un tuit: "Súper emocionada de firmar con el Unicaja en la ciudad de Málaga, siempre ha sido un sueño jugar al baloncesto profesional y ahora puedo hacerlo. España, ¡Vamos!".





