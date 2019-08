Examen al Unicaja

El Unicaja 2019/20 echará a andar en solo un par de semanas. El club ha completado una considerable remodelación de la plantilla, con seis fichajes. Salvo sorpresa, no habrá más movimientos en este mercado veraniego. Buen momento, por lo tanto, para que varios expertos del mundo de la canasta analicen el nuevo proyecto verde, el segundo de la «era Luis Casimiro» en el banquillo del club de Los Guindos. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Dónde se puede sufrir? ¿Cómo jugará el nuevo Unicaja? Tanta polivalencia ¿es buena o es mala?...

La Opinión de Málaga se puso ayer en contacto con cinco personas muy conocidas y vinculadas al baloncesto malagueño desde todos los ámbitos: un exjugador, un exdirectivo, un analista de basket en varios medios de comunicación y dos periodistas.

Cinco voces autorizadas que prevén una temporada con mucha ilusión, pero también muchas dudas. Mayoritariamente piensan que se ha acertado en los fichajes, aunque hay algunos refuerzos que generan más controversia que otros y hay algunas posiciones que ofrecen más dudas que otras.

La polivalencia de la plantilla es algo que salta a la vista y que hace presumir que el nuevo Unicaja jugará de forma diferente al del curso pasado.

La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada está en marcha y el nuevo Unicaja está ya a punto para empezar a sudar.

«Este Unicaja es mejor que el del año pasado, tenemos buenos jugadores para hacer buen baloncesto»

El equipo me parece mejor que el del año pasado porque los que se han ido se han sustituido por otros con perfil superior. El equipo que yo hago es Jaime y Alberto de bases; Adams, Avramovic y Waczynski, de escoltas; De aleros: Ejim y Milosavljevic; de ala-pívots, Suárez y Thompson. Y de pívots: Gerun, Elegar y Guerrero. En este equipo, Jaime supera a Roberts. Cualquiera de los dos escoltas supera a Sasu Salin. Ejim supera a Dani Díez sin lugar a dudas, igual que Thompson es mejor que Wiltjer. Y Gerun es mucho mejor que Lessort. De hecho, el del Breogán fue séptimo en valoración la temporada pasada y el nuestro fue el 37. El único que no tiene reemplazo es Shermadini. Él tiene unas características que los tres pívots nuestros de ahora no tienen, por lo que habrá que jugar de otra forma. Creo que sería un error muy grande poner a Adams de base. El americano penetra fenomenal, tiene físico, pero no es un director de juego. Me encantan Ejim y Thompson. Tenemos buenos jugadores para hacer buen baloncesto. Por poner una pega, nos falta un gran base, que no tenemos y Jaime debe ser el base titular del equipo.

En el lanzamiento de 3 no hay ninguno que destaque. Waczynski es el único, pero el año pasado estuvo mal e incluso por debajo de la media del resto del equipo. Nadie tiene un tiro excepcional, solo aceptable, entre el 30 y el 35%. Lo de correr es un quimera porque cuando los equipos contrarios lo saben, suben sus defensas y paran tu juego. El contrario no te deja correr. Creo que hay jugadores talentosos.