Plaza se cita con el Unicaja en Torrox

Joan Plaza, ex técnico del Unicaja.

Joan Plaza, ex técnico del Unicaja. L. O.

Ya hay día y lugar para el reencuentro de Joan Plaza con el Unicaja. Será el 5 de septiembre, en Torrox, cuando el Zenit de San Petersburgo ruso (actual equipo del técnico catalán ex del Unicaja) y el cuadro cajista midan fuerzas en la que será primera jornada del Torneo Internacional Costa del Sol. El día siguiente, 6 de septiembre, jugarán los rusos y el Real Madrid la segunda jornada de esta cita triangular en Frigiliana, quedando para el sábado 7 de septiembre el último partido del torneo, entre el Unicaja y el Real Madrid, en el polideportivo de Nerja.

El regreso de Plaza a Málaga es el gran aliciente de esta nueva edición del trofeo Costa del Sol. El catalán vuelve por primera vez desde que el Unicaja anunció, hace ahora un año, que no renovaba el contrato del entrenador catalán, tras cinco temporadas al frente del banquillo del Unicaja, con el que conquistó la Eurocup de 2017.

El barcelonés, que no encontró equipo en el mercado veraniego de 2018, tras su salida de la entidad de Los Guindos, puso punto final a su paro forzoso cuando se convirtió el pasado mes de diciembre en el nuevo técnico del equipo de San Petersburgo en sustitución de Vasily Karasev.

No le han ido mal las cosas al catalán, sobre todo en los despachos, ya que hace unas semanas se confirmó oficialmente que jugará la próxima temporada la Euroliga con una invitación por parte de la organización.

Esta clasificación burocrática para la máxima competición europea, unida al espectacular presupuesto que maneja el club de San Petersburgo, le ha llevado al Zenit a ser uno de los grandes animadores del presente mercado estival. Plaza ha apostado por lo que él mejor conoce y ha «montado» un plantillón con muchas caras conocidas de exjugadores de la Liga Endesa como Colton Iverson, Tim Abromaitis, Mateus Ponitka, Andrew Albicy, Alex Renfroe o el más mediático de todos del exmadridista Gustavo Ayón. A pesar de los rumores, el que no ha firmado (al menos por ahora) es el excajista Will Thomas, que no seguirá en el Valencia Basket.

El Zenit es un club más del básket europeo que se una a la ilustre lista de participantes en este Trofeo Costa del Sol y que tiene como otros clubes de primer nivel a Khimki ruso, Partizán de Belgrado serbio, Benetton de Treviso, Armani Jeans Milan, Cibona Zagreb, Fenerbahçe turco, Alba Berlín u Olympiacos, que con Vassilis Spanoulis a la cabeza fue el equipo europeo que participó en la edición del pasado año 2018.

La novena edición de este torneo está teniendo algunos contratiempos en su organización en cuanto a fechas y también las sedes de los partidos. En principio estaba previsto que se jugara el 12, 13 y 14 de septiembre. Después, se decidió adelantar una semana y se puso como fechas el 6, 7 y 8, una idea que ha tenido una pequeña variación de última hora adelantándose todo un día para pasar a jugarse el jueves 5, el viernes 6 y el sábado 7.

También estaba previsto en un principio que la localidad axárquica de Moclinejo acogiera uno de los partidos, precisamente el primero entre el Zenit y el Unicaja, pero definitivamente se ha «caído» esta posibilidad en favor de Torrox, que será el lugar que sirva de punto de reencuentro entre Plaza y el que fue su equipo durante todo un lustro.

El Unicaja regresará de forma gradual la próxima semana al trabajo, para a partir del día 16, ya con los americanos Josh Adams y Frank Elegar en la capital costasoleña (está previsto que aterricen el día 15) arrancar de forma oficial una pretemporada en la que además de medir fuerzas con el equipo de Plaza y con el Real Madrid, también jugará amistosos de preparación ante el Estudiantes, el Herbalife Gran Canaria y el Coosur Betis, si es que hay acuerdo entre las partes para encontrar la fecha ideal para la disputa de una nueva edición de la Copa de Andalucía.