Thompson: "Jugar de 4 o 5 me es indiferente, estoy preparado para lo que me pidan"

Deon Thompson ya ha sido presentado oficialmente este martes a las 12:00 horas en el Martín Carpena. El nuevo ala pívot de 30 años firma por dos temporadas en el club de Los Guindos. No es el primer verano que el Unicaja busca la llegada del estadounidense al club, por lo que es un reto conseguido que Thompson ya esté vinculado al equipo. El nuevo jugador se ha mostrado muy ilusionado por esta nueva etapa de su carrera "Estoy muy contento de llegar a esta ciudad y tener la oportunidad de vestir los colores de este club dos temporadas. El Unicaja tiene una gran historia en el mundo del baloncesto".

Llega al Unicaja un jugador polivalente, que aportará al equipo calidad y solidez tanto de "4" como de "5", Thompson ha declarado: "en el mundo del baloncesto jugar de '4' o de '5' me es indiferente, me gusta cualquier posición de ataque". El estadounidense ha dejado claro que está dispuesto a jugar donde decida Casimiro. "Pienso que en cada equipo asumes un rol diferente, cada entrenador es distinto. Yo estoy preparado para trabajar en lo que me pidan", subrayó Thompson.

Sobre su decisión de venir al Unicaja, confiesa que ha hablado con jugadores del club y personas que conocían el equipo "todos me han hablado cosas maravillosas de aquí. Hablé también con el entrenador de la Universidad de Carolina del Norte, con el que tengo muy buena relación y me dijo que Francis Alonso le había hablado muy bien de este equipo y de la ciudad. Este fue uno de los motivos que hicieron fácil mi decisión de fichar por el Unicaja".

El jugador ya debutó en la ACB con el San Pablo Burgos, donde dejó muy buenas sensaciones por su rendimiento deportivo y por la implicación que mostró por el club. Thompson asegura que su prioridad es "siempre ganar" y destaca que "quiere mostrar lo mejor de él en el club y conseguir que el equipo sea muy competitivo para luchar todos juntos". Thompson ha hecho especial hincapié en la Copa del Rey que se disputará en Málaga: "Siempre hay que tener motivación para ganar y, especialmente, la Copa del Rey, es un plus este año para el equipo". Además deja claro que quiere ser "muy competitivo en Eurocup" y "recuperar la posición de la Euroliga"

Ya el pasado fin de semana, el estadounidense se estrenó en el Martín Carpena, donde los aficionados malagueños fueron testigos de la calidad del ala-pívot. "Fue muy especial jugar aquí en el Carpena frente a España, una de las mejores selecciones del mundo, y enfrentarme a ella con mi selección Costa de Marfil en Málaga, la que ahora es mi casa". Thompson está ilusionado y deseando comenzar a jugar ya en el Martín Carpena como jugador del Unicaja "sé que esta cancha te da una motivación extra en cada partido que juegan".

En estos momentos, Deon Thompson está preparando el Mundial de China con su selección, un campeonato que ampliará aún más su experiencia de internacional. "Es muy especial para mí jugar el Mundial, es una experiencia muy bonita. Estoy muy ilusionado de disputar el partido inaugural contra la anfitriona China".