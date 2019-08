Gerun: "Soy muy feliz por estar en Málaga y por jugar en el Unicaja"

Otro fichaje más del Unicaja que ya tiene su puesta de largo. El Unicaja presentó este miércoles oficialmente a Volodymyr Gerun. El ucraniano de 25 años procede del Breogán -que la pasada temporada descendió de la ACB- y esta misma mañana pasó las pruebas médicas, por las que ya han pasado Carlos Suárez, Alberto Díaz, Rubén Guerrero y el recién presentado ayer, Deon Thompson, además del canterano Pierre Sene.

El pívot llegó este pasado lunes a Málaga y se mostró durante su presentación muy contento con su llegada al club "Fue fácil decidirme por venir a Málaga, hablé con Sergi Vidal y me contó todo lo bueno de este club, ahora el siguiente paso es seguir evolucionando con este equipo", dijo.

Manolo Rubia, director deportivo, acompañó en este acto de presentación al ucraniano, y dedicó unas palabras como presentación del nuevo jugador cajista: "Es un jugador que ha ido creciendo desde su etapa universitaria, llegó a LEB Plata y ha ido subiendo en cada equipo. Los que le conocemos sabemos que su mejor virtud es su gran movilidad, que le ayuda a aportar puntos a la vez que defender a exteriores. Gerun nos va a dar muchas cosas buenas en el equipo".

Por su parte, el pívot dejó claro que tiene capacidad para jugar en este club: "Siempre he pensado que quiero jugar a este nivel, no va a ser una sorpresa para mí jugar en ACB, no me asusta. Tengo muchas ganas de jugar y voy a trabajar en todo lo que pueda para conseguirlo"

El contrato de Gerun en el Unicaja es de dos temporadas más una opcional, un tema sobre el que también habló el ucraniano en la rueda de prensa: "Yo quiero jugar lo mejor que pueda, vengo a mejorar con el trabajo día a día y ya que pase lo que tenga que pasar. Estoy dispuesto a aprender y trabajar en todo lo que me exijan en cada partido".

El jugador destacó entre sus cualidades "la habilidad para rebotear", y sobre la plantilla que el club ha formado este año, declaró que "son jugadores con mucho físico, gran movilidad y muy fuertes", lo que según el ucraniano, "es muy bueno para mi forma de juego".

Gerun llega para afrontar su primera temporada en el Unicaja con una fuerte ambición y con grandes retos "tenemos que lograr todo lo que se pueda e intentar ganar en todo para estar en lo más alto posible".

Para finalizar la presentación, el ucraniano declaró sus primeras palabras en español como jugador cajista: "Estoy muy contento de estar en Málaga y de jugar en el Unicaja".