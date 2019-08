Grave lesión de rodilla de Dragan Milosavljevic en un amistoso con Serbia

Muy malas noticias para el Unicaja. El alero serbio Dragan Milosavljevic se ha lesionado este viernes en un partido de preparación de Serbia para el Mundial de China que le enfrentaba a Turquía en Atenas. El internacional cajista intentó frenar una penetración a aro pasado del otomano Furkan Korkmaz y al intentar taponar a su rival realizó un gesto raro con su rodilla que parece que le ha afectado al ligamento y le mantendrá apartado de las canchas buena parte de la próxima temporada, si no es que se la pierde de forma íntegra.



El alero ha sido sometido a diversas pruebas esta tarde en Atenas y aunque no hay confirmación oficial por parte de los servicios médicos de la Federación de su país, las informaciones que llegan de parte de la prensa serbia hablan de una lesión grave en el ligamento de su rodilla. No es un diagnóstico definitivo, pero las primeras pruebas apuntan a una dolencia grave de "Gagi".





Moment of Dragan Milosavljevic injury ?? pic.twitter.com/PYf3r4QViU — Double - Double EN (@doubledoubleEN) August 16, 2019

, con la esperanza de que la lesión no sea grave", aseguró el seleccionador,, justo después del amistoso.para decidir cómo afronta este gravísimo contratiempo. Si se confirma la gravedad de la lesión, no es descartable que el club salga al mercado en busca de un sustituto para esta inminente temporada 2019/2020.