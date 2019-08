Elegar: "Cuando ví la oferta del Unicaja, no tuve dudas"

En estas últimas semanas, el Unicaja no ha parado de presentar a sus jugadores para esta nueva temporada y en la mañana de este miércoles ha sido el turno de Frank Elegar. El pívot neoyorkino llega al conjunto cajista por una temporada con opción a otra. Como es habitual, Manolo Rubia ha acompañado en la rueda de prensa a Elegar, y le ha presentado como un jugador que "es un '5' puro, con mucha movilidad y un gran físico".

El estadounidense tiene gran experiencia en Euroliga y en Eurocup, y ha llegado a jugar hasta en seis países europeos: Alemania, Turquía, Francia, Estonia, Rusia e Italia. Durante su carrera ha militado en equipos de gran prestigio como el Lokomotiv o el Emporio Armani Milán, e incluso ha llegado a jugar en la liga de Argentina.

El verano pasado, Elegar ya estaba entre las fichas del Unicaja, pero finalmente, como ha aclarado durante la presentación "perdí la oportunidad del año pasado por problemas familiares". Es por ello que el pívot está encantado con su llegada al club cajista en esta temporada, "tenía otras ofertas, pero mi agente me dijo que mirase el correo y cuando vi la propuesta del Unicaja no tuve dudas, ya que el año pasado no pude", subrayó el estadounidense.

La ambición, las ganas y la ilusión han sido más que palpables en el Martín Carpena esta mañana, "estoy aquí y haré todo lo que me pidan, quiero ganar la Eurocup, quiero ganar todo, es parte de mi mentalidad", declaró Elegar. A pesar de su amplia trayectoria, el pívot jugará este año por primera vez en la Liga Endesa, "la ACB es la liga más fuerte del mundo después de la NBA, y estoy deseando tener ya la oportunidad de jugar. Me gusta el nivel de los equipos españoles, y para mí es un reto jugar en esta liga", comentó sobre la competición.

Sobre la plantilla que ha formado el club para este año, a la que hasta hoy mismo se han sumado jugadores como Axel Toupane, el pívot estadounidense opinó que "sobre el papel, este me parece un buen equipo, pero tenemos que vernos cuando lleguen los que están compitiendo para el Mundial". Elegar ya lleva varios días trabajando en la pretemporada a las órdenes de Casimiro, "todos han sido muy agradables conmigo, hay buenos compañeros y entrenadores. En estos primeros días he pasado calor dentro de la pista, pero poco a poco me voy adaptando".

El estadounidense suplirá el lugar de Mathias Lessort, que se ha marchado este verano al Bayern, y se mostró "capaz de sustituir y asumir el papel de cualquier jugador" y dejó claro que "ha llegado al Unicaja para hacerlo todo lo mejor que pueda".

Frank Elegar es uno de los grandes refuerzos de este Unicaja, un pívot puro de los que se hacen grandes debajo del aro y le dan intimidación al juego interior del equipo. Llega procedente del Tofas Bursa, con el que comenzó el pasado diciembre y disputó 19 partidos con un promedio de 11.4 puntos y 5.2 rebotes.