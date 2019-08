Casimiro: "Empiezo de cero con la misma ilusión y apasionado por descubrir este nuevo equipo"

Luis Casimiro, técnico del Unicaja, hizo un repaso a toda la actualidad cajista en la pista central del Martín Carpena. El entrenador verde analizó la pretemporada, comentó sus primeros impresiones sobre los recién llegados y los canteranos y se mostró muy ilusionado con el reto de su segunda temporada al frente del conjunto malagueño.

Nuevos fichajes. "Los que han llegado a entrenar, los que se han quedado y como Thompson, que marchó, encantados con ellos. Están entregados en el trabajo, integrados. Muy contento, la verdad".

Pretemporada necesaria. "Eso era hace tiempo, ahora son muy necesarias pero no siempre la puedes hacer con todos. Tienes que hacerla como viene la situación. Los calendarios no permiten darle esa importancia, no tienes a todo el equipo completo desde el minuto 1. Es un trabajo donde tenemos que ir campeando el temporal según vayan viniendo las cosas. Tenemos a unos cuantos, otros que vienen, marchan, otros llegarán 10 días antes de la competición".

¿Satisfecho con la plantilla? "Sí. Los primeros que han llegado, muy contento con ellos. Actitud inmejorable en la entrega y predisposición. Es momento de coger conceptos. Todo perfecto. Falta que acaben llegando los jugadores nuevos. Con los que ya han llegado, satisfecho".

Milosavljevic. "Nos gusta mantener un bloque. Hubiera sido un 50%. Eso es bueno para la química del vestuario. Toupane nos parece un gran jugador, pero es nuevo. Además del rendimiento de Dragan, lo bueno era la implicación en el vestuario. En ese sentido, trastoca. Apasionado por construir un año diferente, es el ADN del entrenador".

Salto físico. "Hemos ganado en dos aspectos, físico y atlético. Hay que diferenciarlos. Hemos conjugado los dos aspectos. Nos permite hacer cosas que el año pasado no podíamos. Hemos tenido una mejora importante en ese sentido".

¿Estilo diferente? "La filosofía será la misma, intentas mantener unos parámetros. Nos adaptamos a las características de los jugadores. A nivel de intentar defender, rebotar, posesiones cortas€ lo vamos a tener. Lo que hace ver la personalidad del equipo son los jugadores. Intentaremos extraer los mejor de ellos".

¿Falta talento? "No, muchas veces el talento sin trabajo no sirve para nada. El talento con trabajo es muy bueno. Creo que tenemos jugadores de mucho talento".

Tiro. "Si comparas las planillas creo que no perdemos, incluso hay jugadores que lo mejoran. Prever cómo será es muy atrevido. Tengo que ver las virtudes de los jugadores para extraerlas. Cuando llegue el engranaje completo, saber el rol de cada uno. A priori, establecer comparaciones no debemos hacerlo. Agradecer el trabajo del anterior equipo. Los jugadores harán que esto sea mejor o diferente".

Josh Adams. "Es contrapunto a Alberto. Es un jugador joven, tiene gran recorrido. Tiene gran capacidad atlética, tiene mucho talento. Creo que debemos meterle en el trabajo del equipo, en la construcción de la dinámica de juego. Tiene todo para ser un gran jugador. El Unicaja le viene bien".

¿Priorizar competiciones? "Sería un error no prestar atención a cualquier entrenamiento y partido. Me preguntaréis por objetivos, mi objetivo es ser ambicioso. Un equipo ambicioso es muy bueno, pero bien entendida la ambición. Que esté en el ADN del equipo. Por proclamarlo a los cuatro vientos no se es más ambicioso. Tenemos que tener la mentalidad. Creo que tenemos que ser ambiciosos en todo, sin discriminar nada".

¿Qué le trasmiten desde el club? "Ser ambiciosos. Si perteneces a Unicaja tienes que ser ambicioso y conseguir el máximo. Se trasmite el máximo. Por más decirlo no se consigue antes. Nos transmiten desde la cúpula ambición, no podemos ponernos límites. A partir de ahí, trabajo y competir".

Morgan Stilma. "Que compita en EBA está por ver. Está claro que cuando hablamos de tener un jugador 13, prefiero a Morgan. Lleva un recorrido con nosotros, ha hecho muy buen trabajo. Tiene que cambiar su mentalidad, su equipo es el ACB. Está por decidir si jugará en EBA. Que se sienta partícipe del primer equipo, conoce el método y los conceptos. Su gran cambio es tener esa implicación, la temporada es muy larga. Que intente desbancar a alguno de los compañeros. Los roles son cambiantes, hay mucha competencia. Hasta dónde pueda llegar depende de él. Da muchas cosas ya. Por necesidad jugó la temporada e hizo un partido de mucho nivel en Murcia, con intangibles que no se tienen en cuenta. Creo que está en una progresión, es bueno que esté con nosotros".

Segunda temporada en Málaga. "Apasionante, la vida del entrenador es esto, pleno cambio. Para mí es empezar de cero con la misma ilusión y apasionado por descubrir este nuevo equipo, con los jugadores que han llegado. Qué cosas podemos mantener y hacer nuevas. Cada año es empezar casi de cero, descubrir lo que vas a tener y trabajar con ellos. Con mucha ilusión y ganas".

Canteranos. "Uno de los grandes éxitos de la cantera es que el equipo donde han estado Tamba, Alessandro y algún jugador más han sido jugadores que han dado dureza a sus selecciones. Han dado el nivel físico. Estamos haciendo un buen trabajo, cada día compiten mejor. Tamba está en el proceso de Morgan. Pablo ha mejorado físicamente. Son muy jóvenes. Pierre es el más joven y está aportando cosas. Están integrados, veo mejora de temperada a temporada".

Rotaciones. "No puedo prever lo que va a ir pasando. Rotaciones, no. Intentaré ser justo en la toma de decisiones. No veo lo de las rotaciones, no me motiva mucho".

Frank Elegar. "Jugábamos con la baza de Thompson, puede ser 4 o 5. Avanza el mercado y ves otra composición de equipo. Deon nos permitía traer otro 5 con Gerun y Rubén. Deon puede hacerte el 4, Ejim puede hacerte el 4€ Frank apareció en el mercado, ya lo intentamos la temperada anterior. Queda un equipo cuadrado y con muchas posibilidades".

Rubén Guerrero. "Que siga así, es un chico joven. Su evolución es larga. Hoy he hablado con él, su entusiasmo es innegable. Tiene que tener paciencia y calma. Es un físico que no se tiene en cualquier sitio, y es malagueño. Se siente como uno más desde primer momento. Está siendo muy buen pegamento con los jugadores americanos. Ayuda mucho a la dinámica del equipo. Es entusiasta, intento, pone energía€".

Francis Alonso. "Me llevé una grata impresión cuando charlé con él. Me parece un chico con las ideas clarísimas. Viene de una etapa maravillosa en Estados Unidos. Tiene que seguir trabajando y demostrando su valía. Lo vi convencido de que tenía que hacer esta etapa. La va a hacer en Fuenlabrada, le haremos un seguimiento. Lo podremos sufrir en nuestras carnes cuando juguemos contra ellos. Me impresionó su convencimiento y tener las ideas claras. Su trabajo es demostrar la valía que tiene".