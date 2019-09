"La cantera tiene muchos recursos y tenemos que optimizarlos"

El técnico sevillano, exayudante de Joan Plaza en el primer equipo verde, se ha puesto al frente de las categorías inferiores del Unicaja para dirigir a partir de esta próxima temporada la «fábrica» de talentos de Los Guindos, uno de los mayores viveros de todo el baloncesto español .

Antonio Herrera está de vuelta en su «casa». Tras ser cinco años el ayudante de Joan Plaza en el banquillo del Unicaja (2013-2018), el sevillano tomó las riendas la pasada campaña del Araberri de LEB Oro, donde estuvo hasta enero. Ahora regresa al club verde para ser el director técnico de la cantera y el entrenador del equipo de la Liga EBA.

Segunda etapa en Málaga, ¿contento?

Muy contento, con mucha ilusión y con mucho ánimo para trabajar muy duro.

Fue entrenador ayudante del primer equipo, ahora es director técnico de la cantera y entrenador del equipo EBA, ¿muy distinto el trabajo para esta nueva etapa?

No tiene nada que ver. La gestión de los jugadores es muy diferente y la gestión del talento, también. Estar en un equipo súper profesional conlleva una serie de pautas y entrenar a un equipo de jóvenes, otras totalmente distintas.

La marcha repentina de Germán Gabriel, su antecesor en el cargo, como sustituto de Boni N'Dong en el cuerpo técnico del primer equipo, obligó al club a buscar un recambio. ¿Cómo llegó el Unicaja a Antonio Herrera?

Antonio Herrera llega por el deseo del presidente, Eduardo García. Se me abrió la oportunidad de volver a «mi casa» y la verdad es que no me lo pensé ni un segundo. La negociación fue muy sencilla con Eduardo y llegamos a un acuerdo muy rápido.

A pesar de que los últimos años ha estado en el básket profesional, lo cierto es que usted conoce muy bien las categorías inferiores...

Yo he entrenado en todas las categorías que existen en el baloncesto español. Desde mini, infantil, cadete, júnior, sub'20, EBA... en todas. Este trabajo de llevar un filial es la tercera vez que lo hago. La primera vez fue en el Fórum de Valladolid, después en el Real Madrid y ahora en el Unicaja. Se trata de retomar todas las ideas que había ejecutado en trabajos anteriores, más toda la experiencia acumulada, que aunque haya sido en otro nivel, por supuesto que me vale. Sobre todo para conocer cuál es el proceso, el camino para ayudar a los jugadores a llegar.

¿Qué quiere aportar Antonio Herrera a la cantera del Unicaja?

Mi visión, mi manera de ver el baloncesto y mi personalidad. Los valores que siempre he defendido y que he llevado a cabo en Málaga de humildad, de trabajo, de exigencia, se van a ver reflejados en la cantera con mi presencia aquí. Mi manera de entender cómo unos jóvenes pueden llegar a dedicarse profesionalmente a este deporte.

¿Ha cambiado mucho el básket de cantera en estos últimos años, desde su etapa en Valladolid o Madrid?

Sí ha cambiado. Sobre todo el nivel físico. Cada vez vamos a mejor y ha cambiado en cierta medida la manera de actuar de los jóvenes. Nosotros somos algo más mayores y tenemos que tratar de entenderles, de ponernos en su lugar y tener una comunicación desde «su mundo».

La pasada temporada, el Real Madrid, el Barça y el Unicaja fueron los tres únicos clubes que estuvieron en los cuartos de final de todos los campeonatos de España masculinos. ¿Qué le dice ese dato?

La apuesta económica, especialmente de Real Madrid y Barça en la cantera, es muy grande. Nosotros tenemos que ver qué es lo que ellos están haciendo bien y ver dónde podemos llegar. Este dato que me comentas evidencia que están haciendo las cosas bien y que su inversión en la cantera, al menos en resultados de medallas les está rentando. Luego otra cosa es si llegan o no a sus primeros equipos. Eso es ya otra historia. Creo que nosotros, como Unicaja que somos, debemos aspirar a optimizar todos nuestros recursos, que son muchos. Ya veremos si con eso nos llega para competir con los mayores presupuestos de cantera. A mí no me preocupa lo que puedan hacer otros, sino que lo que nosotros hacemos, lo hagamos bien.

Lleva solo una semana entrenando en pretemporada, ¿le ha dado tiempo a tener un primer análisis de cómo está la cantera?

Sí. Llevo una semana entrenando, pero trabajando ya 15 días y aunque el volumen es muy grande sí tengo una primera impresión. Yo creo que tenemos un gran talento, a día de hoy te diría que más físico que técnico, y tenemos una estructura muy buena con entrenadores y entrenadoras con buenos conocimientos y mucha ilusión. Tenemos también muy buenas instalaciones. Hay muchas cosas por hacer, pero con estos recursos que tenemos estamos obligados a hacer cada vez un poquito más. Mi primera impresión es muy buena, estoy muy contento de cómo estamos trabajando, de la dedicación de los entrenadores y veo a los jóvenes con muchísima ilusión por aprender y por mejorar.

¿Tiene claro ya en qué tiene que mejorar la cantera del Unicaja?

Tenemos que mejorar en tener una filosofía propia. Que independientemente de quién esté en la cantera, que se identifique a Unicaja en todas las categorías por algo, por unos valores. Queremos un sello, el sello Unicaja. Y ese sello se ha marcado desde el primer día. Mi trabajo como director técnico es que todos los entrenadores asuman ese sello y lo ejecuten en el día a día. Lo haremos con reuniones técnicas semanales, con la visualización de entrenamientos y con conversaciones con ellos. Ya se han establecido unas pautas de entrenamientos, unas pautas de partidos, una planificación de contenidos por etapas, una manera de jugar a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Todo eso está ya dicho, ahora hay que implantarlo. Que todos los equipos jueguen con el sello Unicaja. Que la gente vea jugar un equipo y sin mirar el color de la camiseta, sepa que es el Unicaja. Los entrenadores están por la labor y ahora debemos esforzarnos en pensar como club, teniendo unos objetivos acordes a la entidad que representamos. Al final, el éxito te lo da que trabajes bien y en metodología tenemos mucho que mejorar.

Hay mucha ilusión en el club con la sección femenina, que ya ha dado en dos años de vida muchas alegrías al club. ¿Se plantea con las chicas los mismos objetivos que con los chicos o al ser una sección más nueva hay que llevar otro ritmo de crecimiento con ellas?

Es algo más nuevo, pero la preparación de los entrenadores, la ilusión y el nivel de las jugadoras es el mismo que en el masculino. Vamos a ir de la mano, con las mismas planificaciones en masculino y femenino. Y a partir de ahí, haremos los ajustes necesarios. Vamos a funcionar como un bloque, como una cantera unisex.

¿Ha hablado mucho con Germán Gabriel, su antecesor en el cargo, durante estas semanas?

Sí, hemos hablado mucho. Hemos hablado de hasta dónde llegó él para darle una continuidad a su trabajo y en el día a día estamos muy cerca. Tengo su colaboración para aprovechar todo lo que se ha hecho en el año anterior.

Y con Luis Casimiro, ¿también hay contacto directo?

Con Luis también, lo que pasa es que estoy ahora tan concentrado y tan metido con mi nuevo trabajo, que no he tenido un rato tranquilo para estar con él, pero lo tendré esta próxima semana.

Además de la dirección de la cantera, también será el entrenador del Unicaja de la Liga EBA. ¿No es demasiado trabajo?

Sí, puede ser. Pero voy a crear un entorno de confianza en el que los entrenadores estoy convencido de que dándoles las herramientas adecuadas, van a utilizar la metodología y la técnica de entrenamiento que se les ha propuesto. Yo me considero una persona muy organizada y creo que en mi plan del día a día voy a llevarlo todo. Lo positivo es que si yo llego inculcando una metodología de cómo hacer las cosas, el resto de entrenadores pueden ver lo que hago, cómo lo ejecuto y que sea un ejemplo para ellos.Creo que a través del entrenamiento puedo ayudarles a crecer como entrenadores.

Ha firmado contrato por dos temporadas. Para este primer año, ¿cuáles son los retos?

Que tengamos una cultura de esfuerzo y de lucha. Que al Unicaja se le reconozca por ser el mejor en todas las acciones que conlleven esfuerzo. Que hayamos creado unas pautas que hagan crecer a los jugadores para llegar al primer equipo. Que consigamos que nuestros jugadores y jugadoras sueñen con llegar a nuestros primeros equipos y que inculquemos la idea de que para llegar a ser profesional en el baloncesto hay que trabajar mucho. Yo con eso me daría por satisfecho.

Supongo que está al día de todo lo que pasa con el primer equipo, ¿qué le parece la plantilla del Unicaja 2019/2020?

Creo que hemos hecho una buena mezcla manteniendo la estructura del año pasado y haciendo nuevas incorporaciones que mejorarán al equipo. Se ha subido el nivel físico y de polivalencia y creo que vamos a ser capaces de adaptarnos mejor a la exigencia de la doble competición. Siempre tendremos buenos atletas en el campo y eso nos va a dar un plus en una temporada muy ilusionante con la Copa del Rey en Málaga, las dos plazas que da la Eurocup para la Euroliga de la temporada siguiente y la propia Liga.