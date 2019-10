El Unicaja gana al Buducnost y se pone líder en Europa

La Eurocup fue esta noche el bálsamo perfecto para un Unicaja que se estrenó en Europa con un triunfo tan necesario en lo anímico como importante en lo deportivo ante el Buducnost de Montenegro, un exEuroliga que en los primeros 10 minutos amenazó seriamente en emborronar el arranque europeo de los verdes, pero que no pudo después aguantar el ritmo de un Unicaja con más talento y con mucho mayor fondo de armario.



El equipo se tuvo que sobreponer a un inicio pésimo en el que el rival dominó todas las facetas del juego. Los de Casimiro mejoraron con el paso de los minutos, se quitaron los miedos de encima y el partido tomó otro rumbo. Es verdad que hubo que esperar al esprint final para poder respirar, pero el desenlace final mereció la pena, con el Unicaja como primer líder del grupo D de esta Eurocup 2019/2020. Sé que es algo testimonial, pero viene muy bien este guiño para empezar a creer y a crecer.



Y es que después de las dos derrotas de la semana pasada, ganar a los balcánicos era una obligación sine qua non. El inicio de la temporada está siendo muy duro y un tercer traspié consecutivo habría provocado un run-run en la grada imparable y poco recomendable para la salud de un grupo que lo que necesita ahora es trabajo (sobre todo), pero también paciencia, mucha paciencia, para ir para arriba.



La victoria supone dar un necesario paso adelante en una liguilla continental muy corta, con solo 10 partidos, en la que cualquier borrón (sobre todo en casa) se paga muy caro. Si el Unicaja quiere volver a la Euroliga dentro de 12 meses, debe esforzarse desde ya cada partido para acabar primero de este grupo D y allanar así su camino en las fases siguientes. Cada jornada va a ser casi una final buscando ese objetivo de regresar a la elite absoluta. Serán 10 finales ahora (quedan 9), seis en el Top 16 y dos play offs a vida o muerte para colarse en la finalísima. Una exigencia máxima y continuada para la que el equipo tiene que prepararse y mentalizarse.



El final fue plácido, pero el principio... El partido arrancó con 10 minutos para tirar a la basura. El Unicaja fue un horror. Gerum en ataque fue el único que se salvó de la quema y el que evitó que la sangría del 18-25 no fuera mucho mayor. Desquiciado el equipo, sin ideas, sin paciencia y sin rebote (4 a 15), el Buducnost dominó sin problemas el marcador y el ritmo del partido.



La necesaria reacción llegó en el segundo cuarto. ¡Menos mal! El equipo se serenó, mejoró sus porcentajes de acierto, entraron los triples, empezó a rebotear en ambas zonas y el partido dio un vuelco. Hasta 8 arriba estuvieron los de Casimiro, que al descanso dominaban por 6, 48-42.







No perdió el equipo el dominio del marcador y de la situación del partido en el tercer cuarto. Los verdes llegaron a mandar por 12, con un Josh Adams especialmente acertado desde el 6.75. Pero el Buducnost volvió a hacer la goma y el partido estaba por decidir al inicio del último cuarto, 67-59. El Buducnost amenazó con el 69-62 a 7 minutos del bocinazo final, pero un triple de Waczynski y un par de buenas defensas acabaron por dejar sin argumentos a un equipo montenegrino que aguantó lo que pudo en el Carpena.



No fue un buen partido de los de Luis Casimiro. Pero es que ahora se trata de ganar... y nada más. El equipo esta como está, cogido con alfileres, con demasiados jugadores buscando su sitio y con poco tiempo para que cada uno asuma su nuevo rol. Por eso vale con ganar. Es, por ahora, más que suficiente. Está claro que la «marea verde» no se fue a su casa flipando con los primeros 40 minutos europeos de la temporada, pero el 1-0 ya está en la «eurobuchaca». Objetivo cumplido. El fin de semana, visita al Baskonia en Vitoria. ¡Casi nada!





FICHA

Unicaja: (18, 30, 19 y 16): Josh Adams (15), Jaime Fernández (8), Adam Waczynski (5), Deon Thompson (6), Volodymyr Gerun (19) -quinteto inicial- Aleksa Avramovic (6), Alberto Díaz (8), Fran Elegar (7), Melvin Ejim (0), Rubén Guerrero (0) y Carlos Suárez (8). Sin eliminados.

Buducnost (25,17, 17 y 11): Justin Cobbs (16), Scott Bamforth (19), Suad Sehovic (4), Aleksa Ilic (3), Zoran Nikolic (7) –quinteto inicial- Nikola Ivanovic (5), Hassan Martin (4), Petar Popovic (2), Danilo Nikolic (5) y Martins Meiers (6). Sin eliminados.

Árbitros: Piotr Pastusiak (Polonia), Michele Rossi (Italia) y Moritz Reiter (Alemania).

Incidencias. Martín Carpena: 5.350 espectadores.