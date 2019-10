Unicaja-Joventut: Mucho más difícil de lo que parece

La Liga Endesa vuelve al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena para recibir a un histórico de la ACB: el Joventut de Badalona. Después de los dos últimos éxitos positivos que han logrado los de Luis Casimiro fuera de casa (victoria en la cancha del Baskonia y ante el Asseco en Eurocup), el equipo cajista espera poder ofrecer a su público la primera victoria de la competición nacional en su feudo.

El conjunto de Los Guindos sigue en pleno rodaje tras un arranque de temporada un tanto irregular. Josh Adams en cuestión de días pasó de liderar la victoria en Vitoria a tener -7 de valoración en Polonia, Jaime Fernández y Alberto Díaz siguen recuperando sensaciones y los nuevos fichajes del verano - algunos apenas tuvieron descanso por su participación en el Mundial - continuan en proceso de adaptación. Pero después de un mes, el plantel verde y morado continúa su rodaje con números positivos. Aunque sin terminar de convencer, los cajistas están comenzado a ganar y a recuperar el autoestima.

Y si el arranque del Unicaja con una victoria y dos derrotas no ha sido el mejor, datos que lo dejan todavía en la parte baja de la tabla, en la 14º posición, el conjunto de Carles Durán llega a Málaga como últimos en la clasificación de la Liga Endesa debido a sus tres derrotas en las tres jornadas que se han disputado. La primera victoria de la temporada de la Penya no llegó hasta el pasado jueves. Con un sinfín de bajas y altibajos en su juego, los de Badalona lograron imponerse por 81-68 al Germani Brescia italiano en la Eurocup El gran anotador del róster verdinegro, y a la vez un jugador al que prestar mucha atención esta tarde-noche, fue Prepelic, con 24 puntos.

Mel Otero ya avisó en las páginas de La Opinión del peligro del escolta esloveno que, pese a la posición en la que llega su equipo, ya es el máximo anotador de la liga con 25 puntos por partido y su 40% de eficacia en triples.

Asimismo, otro jugador al que tener en cuenta será un viejo conocido de Los Guindos: Alen Omic, líder en rebotes de la ACB y que promedia 11 puntos y 10 rebotes por partido disputado.

Igualmente, la Penya llegará al Carpena tocado, con varios jugadores lesionados o que están saliendo de lesión: Dawson continúa en labores de recuperación de su lesión de cruzados, Birgander fue operado este pasado jueves de un quiste en una rodilla, Zagars fue baja en el último partido de Eurocup por un esguince y Xabi López- Arostegui también será baja por un problema en el abductor. Además, Dimitrijevic tuvo un susto en el choque europeo y puede jugar, aunque tocado. En cuanto a altas, después de dos semanas fuera de las pistas, Morgan tuvo minutos en Eurocup y se espera que esté disponible para el partido de hoy.

Con el 0-3 que arrastran los catalanes y la victoria en Eurocup, harán lo imposible por salir vencedores del Carpena. Eso sí, su plantilla es limitada, las numerosas bajas no ayudan y, además, no ganan en el parqué malagueño desde la temporada 2013/2014.

Palabra de capitán

Carlos Suárez analizó el partido que le espera a Unicaja esta noche. El capitán alegó que el Joventut es «un equipo con jugadores con muchísima experiencia, con gente que ha jugado en Euroliga como Prepelic o Zisis, viejos conocidos como Omic...».

Suárez, que en varias ocasiones se ha medido a la Penya, quita hierro a que todavía no hayan ganado ningún partido en el torneo nacional, cree que «hay que respetar a Joventut y no fijarnos en las victorias que lleva porque si no, tendríamos un problema».

Finalmente, destacó la buena racha con la que afrontan este encuentro. «Llegamos con tres victorias seguidas, las dos de Eurocup y la de Vitoria. Vamos con confianza, con ganas de que llegue el partido contra el Joventut para poder sacarlo».