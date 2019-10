Luis Casimiro: "El Trento es un equipo muy físico y muy complicado"

Luis Casimiro habló este martes en la previa del Unicaja-Dolomiti Energia Trento de la quinta jornada de la Eurocup que se juega este miércoles en el Martín Carpena (20:45 h.). El técnico pasó revista a la actualidad verde, habló de la lesión de Alberto Díaz y de su incidencia en el juego del equipo y también de la situación del conjunto tras la última semana, con dos derrotas seguidas.

El técnico manchego tiene claro lo que le espera esta jornada europea: "Espero un partido duro porque el Dolomiti Energía Trento es un equipo bueno físicamente y que tiene una gran capacidad atlética. Sus jugadores pueden jugar en distintas posiciones y es difícil definir quien es el 4 ó el 5, por ejemplo, porque aunque creo que Knox es más 5, es un jugador con un rango de tiro muy alto€ También cuentan con uno de los mejores pasadores de Europa, que es Craft, y con mucho jugador norteamericano. Si además unimos que tienen muy buenos tiradores y un interior que hace muchos puntos pero juega desde fuera como Gentile que asume mucho protagonismo, le convierten en un equipo complicado. Tienen dos victorias en este grupo así que espero un partido difícil y duro como es la Eurocup hoy en día que es muy competida, con mucho físico en todos los equipos", apuntó.

Cuestionado sobre la recuperación de Alberto Díaz y su incidencia en la marcha del equipo, su entrenador aseguró que "la evolución de Alberto marcha bien, cumpliendo los plazos. Eran 2-3 semanas de baja y lleva una y media. Es un hecho evidente que el equipo ha cogido una velocidad de crucero, que sabemos el camino. Ya dije antes de la lesión que lo que hacía Alberto es lo único que no podemos duplicar, porque es el único director de juego. Lo que hace Alberto es equilibrar, colocar a cada uno en su sitio y eso ahora nos falta. Que no lo tome nadie como justificación, no podemos justificar una derrota porque no esté Alberto. Creo que el resto debemos todos dar un paso adelante y no podemos cargarle a él con toda esa responsabilidad. Ahora, es verdad que Alberto equilibra al equipo totalmente", aseveró.

Después de las dos derrotas de la última semana, Casimiro destacó que "dentro de la preocupación, estamos trabajando en intentar mejorar e intentar reconocer las cosas para jugar cada día mejor al baloncesto en ataque. El equipo está trabajando, son jugadores implicados, son superprofesionales, que trabajan más del cien por cien. Dicho todo esto, quiero reconocer al equipo que hace muchas cosas bien. Que después de jugar un partido mal en ataque, porque no podemos negarlo, a falta de 1 minuto estábamos a 2 puntos y eso significa que había otras cosas que hicimos bien, que son a las que nos tenemos que agarrar, y luego, mejorar las que estamos haciendo mal que es lo que estamos haciendo", explicó.

Deon Thompson: "Son un equipo muy talentoso"

Por su parte, el ala-pívot del Unicaja Deon Thompson indicó que el equipo está muy mentalizado de cara al partido de este miércoles frente al Dolomiti Energia Trento. "Está bien volver a jugar en casa. Hemos tenido muy buenos días de entrenamiento para preparar el partido y vamos a salir a jugar un buen partido para dejar atrás la última derrota. Creo que estamos bien preparados para el partido".

Sobre el rival, el Dolomiti Energía Trento, apuntó que se trata de "un equipo talentoso. Aaron Craft hace un buen trabajo controlando el ataque y tiene una media de 8 asistencias por partido. Tienen un tipo grande en la zona, Justin Knox, que es un gran reboteador y anota con grandes porcentajes. También tienen tiradores. Tenemos que hacer un buen trabajo en pararles, controlar los rebotes ofensivos y defensivos, e intentar imponer nuestro ritmo", aseguró el ala-pívot.