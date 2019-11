El Unicaja pone el foco en la ACB

Salida muy complicada para el Unicaja. El conjunto malagueño se desplaza hoy sábado (18.00 horas/Movistar Deportes) hasta Andorra para buscar un nuevo triunfo en la cancha del MoraBanc. Ambos equipos llegan en línea ascendente y con buenas sensaciones tras sendas victorias esta semana en Eurocup y vivirán un duelo, a priori, marcado por la igualdad: suman cuatro triunfos y cuatro derrotas en Liga Endesa.

La visita al pabellón M. I. Govern Andorra es uno de esos encuentros del calendario donde sabes de antemano que vas a tener que sufrir hasta el último segundo y mostrar la mejor de tus caras para llevarte la victoria de vuelta en el avión. Los de Ibon Navarro suben siempre el nivel cuando juegan ante su público y hacen sudar tinta china a sus rivales. Hasta la fecha, el MoraBanc ha disputado cuatro enfrentamientos en su feudo en Liga ACB y ha salido airoso de tres de ellos (Fuenlabrada, Barça y San Pablo Burgos). Solo el UCAM Murcia, en la séptima jornada, consiguió asaltar la pista andorrana (86-89).

Los de Luis Casimiro son conocedores de las dificultades que entraña esta cancha, y más aún cuando viajan con dos de sus hombres más importantes entre algodones. Jaime Fernández, no es noticia, sigue arrastrando molestias en el talón derecho que le impiden estar al 100%. De momento, el escolta cajista sigue jugando pese al dolor intenso, aunque no se descarta tomar otras soluciones que le harían estar un tiempo apartado de las canchas para resolver su lesión. Y además, durante el encuentro de esta semana de Eurocup frente al Arka Gdynia, Frank Elegar sufrió una torcedura en el tobillo derecho que mantiene su participación en el aire. Ambos han viajado hasta Andorra y parece que dispondrán de minutos sobre el parqué si el partido lo requiere. En el bando contrario, Navarro no podrá contar con el lesionado Jelinek y además Moussa Diagne y Tyson Pérez, una de las caras nuevas de su róster, arrastran sendas dolencias. Los que sí estarán serán los excajistas Dejan Todorovic y Dejan Musli.

Tanto malagueños como andorranos viven un buen momento de resultados. El Unicaja consiguió cerrar matemáticamente su clasificación para el Top 16 de la Eurocup este miércoles tras superar en el Carpena al Arka Gdynia, y los de Ibon Navarro ganaron un día antes en el pista del Ratiopharm Ulm. Aún no están clasificados de manera oficial, pero tienen el pase en el bolsillo a falta de tres jornadas para el cierre de la Fase Regular.



Ambos conjuntos se encuentran igualados en la tabla a victorias (4-4) y buscan sumar un nuevo triunfo que los instale en la zona noble de la clasificación de la Liga Endesa. Los de Casimiro parten este año con el alivio de tener asegurada la presencia en la Copa del Rey del mes de febrero como anfitriones en el Martín Carpena, pero no estaría de más ocupar una de las cuatro primeras plazas al término de la primera vuelta de la Fase Regular para ser cabezas de serie y evitar así a equipos teóricamente de mayor nivel en los cuartos de final. Una vez lograda la clasificación para la segunda ronda de la Eurocup, y con el primer puesto del grupo muy cerca, el conjunto cajista puede centrar ahora todas sus miras en escalar lo máximo posible en la competición doméstica en estas próximas jornadas.

Así las cosas, el conjunto verde afronta un partido muy complicado y que servirá nuevamente para testar la progresión y regularidad de un Unicaja que debe seguir en línea ascendente.