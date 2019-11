Casimiro: "El club quiere estar en la Euroliga y al máximo nivel"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, pasó este jueves por los micrófonos de la tertulia de Cope Málaga. El técnico manchego habló del equipo en general, de cómo está aprovechando este parón continental para preparar el partido de Burgos y de varios nombres propios como los de Josh Adams, Axel Toupane o Jaime Fernández.

"Está siendo una semana de mucho trabajo colectivo e individual. El parón viene bien seguro porque da tiempo a recuperar a los tocados, porque podemos hacer entrenos de más nivel físico que cuando hay más partidos. El equipo está trabajando a tope y poniendo todo cada jugador y cada técnico para estar todos a punto. El presente es trabajar mucho porque creemos que podemos mejorar todavía muchas facetas del juego y lo que venga en el futuro será consecuencia de este trabajo y esta mentalidad", aseguró Casimiro.

El técnico es consciente de que el equipo tiene mucho que mejorar, aunque no ve tanto déficit en el juego de ataque como todo el mundo opina. "Me gustaría estar ya al 100%, pero hay que ser coherente y queda por mejorar. Se habla mucho del tema ofensivo, pero eso tiene muchas cosas. En estadísticas avanzadas que nosotros manejamos y que no son las de cada partido, estamos bien en muchos aspectos, como en faltas recibidas. También somos el equipo que más puntos hace en tiros libres de Europa y eso son datos de cosas que hacemos bien en ataque. Hay que mejorar en jugar mejor sin balón, ocupar mejor los espacios para hacer tiros mejores y con mejores porcentajes. Pero hay cosas que estamos haciendo bien en defensa, en rebotes...", explicó.

Casimiro sacó la cara por el trabajo del pasado mercado veraniego y por las distintas apuestas realizadas para reforzar el equipo: "La plantilla que se ha hecho es la que queríamos y hemos podido por las circunstancias del mercado. Hay que sacar el máximo rendimiento de ellos y ése es mi trabajo"

Uno de los nombres propios del momento es Jaime Fernández y esa polémica al hablar el técnico en una rueda de prensa de un presunto "tic" de cojera en su pierna lesionada. "Jaime Fernández ya expliqué que tiene este problema físico en su talón ya desde la temporada pasada. Ahora lo tiene más agudizado. Tuvo un tratamiento, después se le cambió y creemos que irá a mejor. Tiene molestias, pero está llevando ese tratamiento. Hoy ha entrenado bien, creo que cada día está jugando mejor y estamos en esa idea. Lo que dice del tic fue irónico y creo que todos los que estaban en la sala de prensa lo entendieron así".

Sobre el fichaje de Adams, con un rol parecido a Jaime Fernández o Alberto, Casimiro defendió el fichaje del estadounidense. "Tener a Jaime y Alberto, más Adams, es una buena idea. Es algo diferente porque vamos a tener puntos, porque tiene un gran físico y porque se genera sus propios tiros. Al equipo lo dirige por momentos de forma brillante, tiene registros en asistencias que ya quisieran otros jugadores. No creo que sea un jugador que no dirija bien al equipo", apuntó.

El entrenador verde reiteró su idea de no acudir al mercado para retocar la plantilla, salvo causa de fuerza mayor. "Mi objetivo es acabar la temporada con los mismos jugadores que empezamos. Hay una gran ética de trabajo y tienen todos los jugadores mi confianza. Yo quiero hacer funcionar a este equipo, que es lo importante. Un caso al margen es Morgan Stilma. Es un planteamiento diferente. Es el jugador número 13 y si llega un momento en el que no juega, como es el caso, en el mes de diciembre se le buscará una salida para que juegue. Entiendo que como joven ya necesita jugar", explicó.

También habló de Avramovic, Ejim y Toupane, los dos primeros por debajo de lo esperado y el francés rindiendo a muy buen nivel. "Avramovic y Ejim vienen de otras ligas y les está costando, pero estoy seguro que lo van a conseguir porque son dos trabajadores extraordinarios. Avramovic necesita minutos y confianza. Los dos necesitan leer dónde estamos, la exigencia de jugar Liga Endesa y Eurocup y saber leer su rol de minutos y rendir al máximo nivel. No es fácil, pero creo en los dos y nos darán rendimiento. Seguro. En esta plantilla nuestra hay muchos jugadores de intangibles. Toupane es uno de ellos. Es uno de los mejores defensores que tenemos, es el que para a la estrella del otro equipo y eso muchas veces no se ve. Hay más jugadores así. Toupane es, además, elegante en su estética y puede meter", dijo.

Otro tema candente es el de la Euroliga, una competición en la que el Unicaja fue en su día un clásico, pero de la que ahora está apartado y sin planes de volver con licencia. "Lo de la Euroliga no me inquieta. Tenemos que competir bien en la Eurocup para llegar ahí. El club quiere estar en Euroliga y al máximo nivel. Nosotros tenemos que presionar a nivel deportivo a la entidad para que ellos se vean obligados a dar un paso más adelante cuando nosotros cumplamos en lo deportivo".

Lo que no se quiso poner Casimiro fueron metas concretas de aquí al final de la temporada. "Veo que tenemos posibilidades de mejorar. Veo alcanzable todo. Las cosas se hacen, no se dicen. La ambición debe ser cada día trabajar para ser mejores. Decirlo es una declaración de intenciones muy buena, pero no nos lleva a ningún sitio. Creo que temenos potencial para competir con cualquiera. Lo que hay que hacer es mejorar en las facetas que tenemos que mejorar".

Por último habló de sus sensaciones en la ciudad y con los aficionados, además de su futuro a partir del 30 de junio, que acaba contrato con la entidad verde. "Me siento muy cómodo en el Unicaja. Estoy trabajando a gusto. Hay mucha exigencia del club con el equipo. Me siento muy querido en el Palacio, aunque la realidad virtual es que hay 40 que me critican y hacen ruido. Pero mi realidad con los aficionados en la calle, en el supermercado y en los restaurantes es que me siento bien y quiero hacer las cosas para seguir aqui más tiempo. No he hablado con el club de mi futuro, no sé si es el momento. Estoy centrado en el trabajo y en el rendimiento del equipo", reiteró.