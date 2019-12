El Unicaja júnior inicia su participación en la Euroliga junto a las mejores canteras de Europa

Losde Los Guindos buscan plaza para la Final Four de Colonia

El Unicaja Andalucía Júnior masculino disputa en Valencia el prestigioso Adidas Next Generation, un torneo que organiza la Euroliga y que aglutina a las mejores canteras de Europa en distintas sedes. El torneo de Valencia tiene lugar del 27 al 29 de diciembre entre las instalaciones de L'Alquería y el Pabellón Fuente de San Luis.



El equipo entrenado por Antonio Herrera está encuadrado en el Grupo A junto con la Cibona de Zagreb (Croacia), el Olympiacos (Grecia) y el anfitrión, Valencia Basket. En el otro grupo, el B, se encuentran el FC Barcelona Lassa, el Herbalife Gran Canaria, el LDLC ASVEL Villeurbane (Francia) y el Tofas Bursa (Turquía).



El Unicaja Andalucía abrirá el torneo midiéndose a la Cibona de Zagreb este viernes, a las 12:00 horas en L'Alquería. Más tarde, a las 20:00 horas, hará lo propio frente al Olympiacos en la misma pista. Por último, cerrará la primera fase frente al anfitrión, Valencia Basket, el sábado 28 a las 16:00 horas.



El domingo 29 de diciembre se disputarán los cruces, según la posición del grupo, en La Fuente de San Luis: 7ª plaza: 4º clasificado Grupo A - 4º clasificado Grupo B (9:00 h); 5ª plaza: 3º clasificado Grupo A - 3º clasificado Grupo B (11:00 h); 3ª plaza: 2º clasificado Grupo A - 2º clasificado Grupo B (13:00 h); 1ª plaza: 1º clasificado Grupo A - 1º clasificado Grupo B (15:00 h).



La mejor noticia es que Yannick Nzosa, la gran apuesta de la cantera verde, llegado el pasado verano desde Italia, pero que todavía no ha podido debutar con su equipo, al no tener el transfer internacional porque su anterior equipo, el Stella Azzurra italiano quiere una compensación económica para ceder sus derechos, sí tiene permiso de la Euroliga para jugar este torneo.





Nzosa es uny que en las previsiones de las páginas especializadas en la NBA apunta que será el número 1 ó 2 del baloncesto FIBA para el draft de su generación en la mejor Liga del mundo.Junto a Nzosa, el resto de la plantilla verde en Valencia la forman:El Unicaja Andalucía ya posee experiencia en este torneo. En su última participación, terminó como subcampeón en la edición celebrada entras caer frente al Real Madrid. En esta ocasión, volverá a competir por obtener una plaza en la fase final del campeonato, que se celebrará durante la Final Four de la Euroliga, que este año acoge Colonia.El entrenador del Unicaja Andalucía Antonio Herrera valoró para los medios oficiales del club la participación del equipo en el Adidas Next Generation, además de analizar a los rivales a los que se enfrentarán en el Grupo A. "y tenemos muchas ganas de comprobar al nivel al que estamos. Nosotros disputamos la Liga EBA, por lo que normalmente no jugamos contra jugadores juniors, y el juego es diferente y los partidos son diferentes. Tenemos mucha ilusión por comprobar nuestro nivel competitivo contra los mejores", indicó Herrera.Sobre los rivales del grupo, Herrera señaló que se tratan de "equipos diferentes:focalizado especialmente en dos jugadores que están acostumbrados a jugar en el primer equipo, incluso uno es un jugador muy importante para ellos. Son jugadores de mucho tiro exterior, de mucha calidad en el pase y con una visión de juego bastante importante"., más de uno contra uno, de más músculo y de una capacidad para el rebote muy grande.que ya en el Campeonato de España del año pasado nos eliminaron en cuartos de final y el bloque es el mismo porque el año pasado los jugadores que más destacaban eran de primer año. Es una manera de comprobar contra Valencia cómo han crecido esos jugadores y cómo lo han hecho los nuestros", añadió.En cuanto a su plantilla, destacó la gran predisposición de sus jugadores de cara al torneo. "Llevamos hablando un mes desde que salió la aprobación de que Unicaja volvía a jugar la Euroliga Júnior y creo que hemos ido progresivamente preparándonos en distintos aspectos para esta Euroliga. Creo que están contando las horas para llegar a Valencia y poder competir. Los veo a todos con mucha ilusión".Por último, Herrera apuntó que el hecho depara todos los jugadores y para el equipo. Y también es una oportunidad de verle competir con sus compañeros, que hasta el momento no puede hacerlo".