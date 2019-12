El Montakit espera el domingo al Unicaja con nuevo fichaje: Anthony Brown

Cambios en el róster del próximo rival del Unicaja en la Liga Endesa. El Montakit Fuenlabrada tendrá una novedad en su plantilla este domingo para recibir al equipo verde en el Fernando Martín (12.30 horas). Los madrileños confirmaron ayer el fichaje hasta final de temporada como refuerzo exterior de Anthony Brown (27 años y 2,01 metros), procedente del Limoges francés que entrena el técnico español Alfred Julbe.

Brown ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la G-League y también ha disputado un total de 41 partidos en la NBA, la mayoría con Los Angeles Lakers, equipo que le seleccionó en el draft de 2015 tras haberse formado en la universidad de Stanford.

El jugador norteamericano llegó el pasado verano al Limoges francés, con el que viene de promediar 11,25 puntos, 4,3 rebotes y 2 asistencias, con 45% en triples y 90% en tiros libres, en 16 partidos entre liga francesa y Eurocup, competición en la que quedó eliminado la pasada semana, tras la fase de grupos.

Será el jugador número 16 que jugará en el Montakit Fuenlabrada esta temporada y el quinto fichaje tras las llegadas antes de Álex Urtasun, Sergi Vidal, Scott Wood y Nico Richotti.

El fichaje trata de paliar la plaga de lesiones que ha afectado al cuadro del sur de Madrid desde que empezó la temporada y también se busca que sea un revulsivo que saque al equipo de la zona roja de la tabla (en la actualidad, el «Fuenla» es penúltimo de la clasificación y ocupa plaza de descenso a la Liga LEB Oro).

Las bajas, por distintos motivos, de Karvel Anderson y Álex Urtasun han debilitado el perímetro de los de J. Cuspinera. El malagueño Francis Alonso, tras su lesión, no está entrando en los planes del técnico fuenlabreño; Eyenga no acaba tampoco de encontrar su mejor versión tras superar otra lesión, y su último fichaje -hasta la llegada de Brown-, el norteamericano Scott Wood, no está siendo la ayuda esperada en sus primeros choques con la camiseta fuenlabreña.

El Montakit ha encadenado cinco derrotas consecutivas que le han llevado al penúltimo puesto de la clasificación, con un balance de cuatro triunfos y 10 tropiezos, mismos números que el UCAM Murcia y el Movistar Estudiantes, aunque con peor average que ambos.