Montakit-Unicaja: Ganar para merecer la Copa

Ejim, recuperado, a disposición de Luis Casimiro

El siempre imprevisible Unicaja 2019/2020 cierra el año esta matinal de domingo en el Pabellón Fernando Martín (12.30 horas) ante un Montakit Fuenlabrada en situación límite, penúltimo de la tabla, con solo 4 victorias y plagado de bajas y de problemas.

Para los de Luis Casimiro se presenta una muy buena oportunidad de acabar el año con una sonrisa y, sobre todo, lo más cerca posible de los 8 primeros, un objetivo que debe ser una obligación de aquí al final de esta primera vuelta, que llegará en dos jornadas más (sin contar la actual).

Pero, ¿qué Unicaja veremos en Fuenlabrada? ¿Será el que es capaz de ganar en pistas de equipos de Euroliga? ¿El que mueve el balón y acierta desde el perímetro? ¿El que defiende como si no hubiera un mañana y rebotea en ambos lados de la pista?...O será el que no es capaz de jugar con continuidad, el que no tiene ideas, el que cada jugador hace la guerra por su cuenta y el que desespera a sus aficionados un día sí, uno no, dos sí, tres no, otros dos sí...

Está claro que si el equipo verde está a su nivel, la victoria no se le escapará en la pista del Montakit. La diferencia de talento, de recursos humanos, de poderío físico y de calidad entre unos y otros es sideral. Pero habrá que ver quién pone más actitud sobre el parqué. Ahí puede estar la clave para que el menos favorito pueda igualar las fuerzas con el que es manifiestamente mejor. Ojalá no.

La expedición verde viajó este sábado dispuesta a sumar una victoria necesaria para acabar la primera vuelta entre los 8 primeros. Tener el billete copero asegurado por ser el equipo anfitrión quita mucha presión al Unicaja y a su entorno más próximo, pero estar el undécimo en la tabla, con un balance de 7/7 en la clasificación, no es plato de gusto. Quedan tres jornadas y acabar con 10/7 entre los 8 primeros debe ser el objetivo. Que nadie pueda decir que la Copa se la han regalado al Unicaja.

El canadiense Melvin Ejim está de vuelta, tras el esguince que sufrió hace ya varias semanas. El resto del plantel también está en perfecto estado de revista (cada uno con sus golpes y dolores habituales a esta altura de la temporada) para tratar de volver a sumar, después del bajonazo de la derrota del fin de semana pasado ante el Casademont Zaragoza.

Es curiosa la cantidad de billetes de ida y vuelta que presenta este partido entre un equipo y el otro. Alberto Díaz disputó la temporada 2014/15 en el Fuenlabrada, mientras que en el equipo madrileño se encuentran ahora el base EJ Rowland (en Málaga el curso 2011/12), el alero Christian Eyenga (play off del 2017) y el escolta Francis Alonso, cedido por el Unicaja esta temporada. Asimismo, el propio Luis Casimiro también dirigió al Fuenlabrada durante seis temporadas en dos etapas diferentes.

Las estadísticas hablan de un rival más que propicio. Y es que el Montakit Fuenlabrada llega al partido tras encadenar cinco derrotas consecutivas, siendo penúltimo de la Liga Endesa, con 4 victorias y 10 derrotas.

En el cuadro entrenado por Jota Cuspinera destaca el base Tomás Bellas (11.4 puntos, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 14 de valoración), el escolta Marc García (11.1 puntos, 10.4 de valoración) y el citado Christian Eyenga (11.5 puntos, 3.9 rebotes, 9.9 de valoración). Contra el Unicaja debutará el ex del Limoges Anthony Brown, que paliará la baja de Álex Urtasun.

Por delante, 40 minutos para acabar con alegría el año y entrar en 2020 con ilusiones renovadas.