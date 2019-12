El Unicaja júnior, subcampeón del Adidas Next Generation de la Euroliga

No pudo ser. El Unicaja júnior, tras un gran campeonato, no pudo culminar con el título su participación en el Adidas Next Generation de la Euroliga, después de perder este domingo contra un gran Herbalife Gran Canaria la finalísima de la cita celebrada durante todo el fin de semana en Valencia.

El subcampeonato debería ser un pasaporte directo de los cajistas para la Final a 8 de la Euroliga que se jugará el próximo mes de mayo en Colonia, pero desgraciadamente la Euroliga solo premia al ganador de cada una de las cuatro sedes en las que se juega este torneo (las otras tres son Múnich, Kaunas y Belgrado) y los otros cuatro clasificados los elegirá directamente la propia Euroliga. La cuestión es que la organización no quiere más de 3 equipos de un mismo país entre los 8 finalistas, por eso el Unicaja debe esperar ahora que de Real Madrid, Joventut y Casademont Zaragoza (los otros tres españoles que toman parte en este torneo), solo uno como máximo sea campeón en su sede y los otros ni siquiera sean finalistas.

El buen torneo del Unicaja se merece el premio de estar en Alemania, los chicos se lo han ganado con su baloncesto y con su trabajo, pero ahora hay que esperar a que se juegue en las otras tres sedes y que la Euroliga decida después si todos los subcampeones van o no a la F8.

La primera parte de la final contra los amarillos fue intensa, vibrante, aunque con más emoción que buen baloncesto. El Unicaja fue mejor en los 10 minutos iniciales, en los que llevó siempre la delantera, aunque el Herbalife tomó el dominio en el marcador al inicio del segundo cuarto y ya no lo soltó. Las tres faltas personales de Yanick Nzosa (ha sido su lunar durante todo el torneo) y el dominio en el rebote del equipo canario fueron las claves para que al descanso el partido estuviera +5 a favor de los claretianos (29-34).

El Herbalife se puso 8 arriba tras el intermedio. El 39-47 encendió la luz de alarma, pero el equipo de Herrera supo serenarse y reengancharse gracias a su buena defensa y a su mejor selección de tiro. Una canasta de José García obligó a pedir tiempo al equipo amarillo, con 47-49, y 2:54 por jugarse del tercer cuarto. El base dominicano Jean Montero fue un quebradero de cabeza para la defensa de los de Los Guindos y el principal culpable de que los cajistas alcanzaran 7 puntos abajo el minuto 30, 52-59.

El Herbalife aumentó la diferencia a 13, 52-65, poniendo muy cuesta arriba el objetivo, a falta ya de menos de 9 minutos para el final. Los verdes demostraron amor propio para no rendirse y buscar una remontada que fue imposible ante el partidazo de la pareja Montero&Diop (30 y 21 puntos, respectivamente).

Buen trabajo del Unicaja y magnífico resultado: subcampeón del Adidas Next Generation. Ahora toca esperar.