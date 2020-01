El Unicaja y la leyenda del Guadiana

El río Guadiana es conocido por su gran irregularidad interanual en el volumen de agua en su cauce, así como por una estacionalidad muy acusada. Esta situación unida a las dudas sobre su nacimiento y la creencia durante siglos de un cauce subterráneo que hacía aparecer y desaparecer sus aguas han llevado a la tradición popular a acuñar la expresión «ser como el Guadiana», que se aplica a comportamientos irregulares o cuando alguien o algo desaparece y aparece sin avisar. Vamos, la viva imagen de este Unicaja, que es capaz de aparecer y ganar en tres de las cuatro pistas más difíciles de la ACB (Barcelona, Valencia y Vitoria) para, sin saber muy bien por qué, desaparecer y caer en el Carpena ante Estudiantes, Tenerife y Zaragoza, hacerlo con estrépito en Burgos o necesitar una canasta milagrosa para ganar al Fuenlabrada.

El cambio de año es tiempo de ponerse nuevos retos por delante y buscar nuevas soluciones a los viejos problemas. Este 2020 viene además muy «cargado» de inicio y en un mes y medio el equipo se jugará parte de su suerte en la Eurocup y la Copa, las dos competiciones que deben centrar los objetivos del equipo de Luis Casimiro. Este mensaje es políticamente incorrecto pero a día de hoy es el más realista. Son los dos únicos títulos donde el equipo tiene opciones de llegar hasta el final e incluso ganar, gracias a su formato, y en la Eurocup, al nivel de sus participantes. Y además la competición europea da un pasaporte a la Euroliga. La ACB mola mucho, pero con unos play off a cinco partidos hace imposible pensar en el título, y el «castigo» de la Euroliga de quitarle la plaza clasificatoria la hace menos interesante.

Con este panorama por delante, el partido en el que habría que aparecer es el del martes ante los turcos del Tofas Bursa, una vez que gracias a las instituciones malagueñas el equipo ya tiene su plaza para la Copa, pero con cuidado, porque una derrota este fin de semana ante el Obradoiro podría afectar al equipo. Y ganar no será fácil. Para empezar los gallegos tienen dos cosas que Unicaja no tiene: un proyecto a largo plazo con un entrenador consolidado, Moncho Fernández suma su novena temporada consecutiva en el banquillo santiagués, y dos bases que dirigen y además con pasado malagueño, Calloway y el canterano que nunca debió salir de Málaga, Pepe Pozas. A esto hay que sumar dos pívots sólidos: Kravic, una de las sensaciones de la temporada aunque con problemas en defensa, y que además es primo del ex cajista Kosta Perovic, y el eslovaco Broziansky, que llega la Costa del Sol después de sumar sus 3 mejores partidos de la temporada con medias superiores a los 27 puntos y 24 de valoración. Las grandes incógnitas de los gallegos son sus «guadianas», dos estrellas de la NCAA que en su primer año como profesionales están alternando partidos buenos y malos. Magee cerró su ciclo universitario como el mejor triplista de la historia con 509 y un porcentaje del 43,5%. Y Daum puso fin a sus años universitarios como el séptimo mayor anotador de la historia con 3.067 puntos.

El año empieza de nuevo, pero la alta competición no espera a nadie y desde el minuto 1 el equipo deberá aparecer si no quiere que dentro de un año recordemos este 2020 con el mismo desánimo con el que ahora miramos al 2019. Suerte para todos.