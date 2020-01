La montenegrina Ana Pocek, refuerzo de lujo para el juego interior del Unicaja

Refuerzo de lujo para la pintura del Unicaja Femenino. El equipo cajista anunció ayer la incorporación hasta final de temporada a Ana Pocek, pívot de 1.90 metros y 26 años internacional por Montenegro. La jugadora llega procedente del Sleza Wroclaw polaco, donde ha promediado este mismo curso 12.5 puntos, 7.5 rebotes y 1.4 asistencias para 13.3 de valoración.

La interior balcánica posee experiencia en España, ya que disputó la Liga Femenina con el Club Deportivo Zamarat (2016/17) y la Liga Femenina 2 con el Valencia Basket, equipo con el que quedó campeona de la categoría en la temporada 2017/18, logrando el ascenso a la máxima categoría.

Además, posee una dilatada experiencia internacional habiendo jugado en Chipre, Turquía, Eslovenia, República Checa, Francia, Egipto, Bulgaria, Polonia y su Montenegro natal.

Pocek superó ayer el reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga y se incorporó a la disciplina del equipo.

Pocek: «Soy una luchadora»

La interior montenegrina se mostró muy contenta en su llegada al Unicaja Femenino. «Llegúe la noche del martes a Málaga y me siento muy bien. Todo el mundo es genial y me ayuda con todo lo que necesito. Todo es perfecto».

Sobre los objetivos que se marca, la jugadora lo tiene claro: «Se espera de mí que ayude a poder ascender a la Liga Femenina, pero no es nada que no sepa. Ya estuve en Valencia que quería el mismo objetivo y lo consiguió. Deseo hacerlo y seré feliz si lo conseguimos todos juntos».

Acerca de sus cualidades sobre la pista, Pocek fue directa: «Lo veréis, no lo puedo explicar. Lucharé, daré lo mejor de mí en la cancha, no es sólo anotar, hay muchas cosas que puedo aportar. Soy una luchadora», finalizó la nueva jugadora del Unicaja.

El equipo malagueño que entrena Lorena Aranda está realizando una gran temporada en el año de su debut en la Liga Femenina 2 y se encuentra en zona de play off de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español.