Darío Brizuela: "El Movistar Estudiantes es un equipo de rachas"

El escolta del Unicaja Darío Brizuela valoró al próximo rival en la Liga Endesa, el Movistar Estudiantes. Se trata de un conjunto al que conoce bien, ya que en él militó 9 temporadas hasta el pasado mes de diciembre, cuando firmó por el equipo entrenado por Luis Casimiro.

Sobre sus sentimientos con respecto a este choque apuntó que "hay que tomárselo como un partido más. Es importante para nosotros porque estamos en una dinámica muy buena y hay que intentar alargarla lo más posible porque aún nos estamos jugando cosas en Eurocup. En Liga Endesa tenemos que acumular victorias, y, en lo personal, estoy con ganas de volver a la que fue mi casa, ver a toda la gente con la que compartí un montón de tiempo, pero sin olvidar que es un partido y hay que ganarlo".

Para Brizuela, "lo que es diferente para mí es el prepartido, el viaje; va a ser raro ir a Madrid de visitante y ver a amigos en el equipo contrario. Eso va a ser lo extraño. Luego cuando empieza el partido va a ser un partido más, no me tengo que olvidar de jugar al baloncesto, que es mi trabajo. Al final durante los 40 minutos todo lo que ocurra entre las 4 líneas va a ser igual, no importa que sea en Madrid o en el campo que sea. Lo que va a ser diferente va a ser lo anterior a lo que es lo importante, el prepartido, ver a gente con la que has convivido 9 años, este tipo de cosas".

En cuanto al Unicaja, el escolta indicó: "Llegamos bien, estamos jugando bien, haciendo en los entrenamientos un muy buen trabajo. La dinámica de ellos es verdad que es mala, pero es engañoso. Ellos han cambiado de entrenador esta semana, yo conozco a su entrenador [Javier Zamora], sé que les va a imprimir un montón de garra y ganas de competir, y es probable que nos encontremos un equipo distinto al que íbamos viendo. Así que tenemos que salir con todo el respeto del mundo al rival, van a hacer un buen partido seguro y nosotros tenemos que estar ahí para competir porque es un ciclo nuevo para ellos y seguramente que tengan un montón de ganas en el primer partido".

No será el de Brizuela el único reencuentro con su ex equipo. Jugadores como Carlos Suárez, Jaime Fernández e incluso los técnicos Luis Casimiro y Germán Gabriel tienen pasado colegial, mientras que en el otro bando Aleksa Avramovic se medirá por primera vez al Unicaja tras ser traspasado temporalmente al conjunto madrileño el pasado mes de diciembre. "Es verdad que este año es un partido con un poquito de morbo, porque yo salgo de allí, Aleksa está ahí, Jaime y Carlos también fueron ex jugadores, Luis es ex entrenador€, pero nosotros somos conscientes de que lo importante es el partido, y una vez que estemos en el campo nos tiene que dar igual jugar en pista del Estudiantes, nuestra cancha€ tenemos que estar al 100%, hacer un buen trabajo y salir ganando del partido", afirmó Brizuela.

Por último, el escolta declaró que las claves para obtener el triunfo en el WiZink Center "son estar bien atrás, ser sólidos atrás en el rebote ya que eso nos invita a correr, y tener cuidado con ellos. Es un equipo de rachas, que nos puede hacer unos parciales muy grandes, y cuando ocurra eso, que ocurrirá, hay que estar preparados, saber parar el partido y volver a estar sólidos".

El Unicaja se enfrentará al Movistar Estudiantes este domingo 26 de enero en el WiZink Center a partir de las 18:30 horas. El partido, correspondiente a la Jornada 19 de la Liga Endesa, será retransmitido por #Vamos.