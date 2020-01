Luto en el Unicaja por la muerte de Robert Archibald

Robert Archibald, exjugador del Unicaja tres temporadas, desde 2008 a 2011, falleció este jueves a la edad de 39 años. El pívot escocés que pasó también por el Valencia, el Joventut y el Zaragoza en la Liga Endesa falleció en el estado de Ilinois sin que se conozcan los detalles de su muerte.



El jugador de 2,12 metros fue subcampeón de la Copa del Rey de 2009 con el Unicaja de Aito García Reneses y es el único escocés que ha militado en la NBA, en la que jugó en los Grizzlies, los Suns, los Magic y los Raptors. En total disputó 44 encuentros a lo largo de dos temporadas.



Archibald, que jugó un total de 149 partidos con la camiseta cajista, se retiró en 2012 y desde entonces trabajaba en la empresa de seguros State Farm.





Terrible noticia. Fallece nuestro ex jugador Robert Archibald a los 39 años. Desde Unicaja Baloncesto queremos expresar nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos. DEP. pic.twitter.com/F0bBcR6g5I — UnicajaCB (@unicajaCB) January 25, 2020

Jodido total!! Que duro .... que pena .

DEP my friend!!

Mucha fuerza a su familia y su hijo . https://t.co/kflUt6NyaE — Alex Mumbrú (@Alexmumbru15) January 24, 2020

El club cajista, a través de sus redes sociales, mostró su pesar por el fallecimiento del exjugador cajista: "Terrible noticia. Fallece nuestro ex jugador Robert Archibald a los 39 años. Queremos expresar nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos"."Estamos consternados por esta terrible noticia. Queremos expresar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos", escribía, por su parte, la Penya en Twitter. "Que descanse en paz", comunicó el Valencia Basket. "Basket Zaragoza quiere expresar su tristeza ante la noticia del fallecimiento de su exjugador Robert Archibald. Nuestras condolencias", comunicó el club aragonés.Los buenos aficionados cajistas seguro que recuerdan aquella semifinal liguera Unicaja-Joventut que se decidió en el quinto partido en el Carpena y que fue la antesala de la Liga que ganó el Unicaja en la temporada 2005/2006. En aquella época, Archibald defendía la camiseta verdinegra y tuvo un play off muy intenso junto al entonces pívot cajista, Daniel Santiago. En equel equipo badalonés, Archibald compartió vestuario con Alex Mumbrú, ahora técnico del Bilbao Basket, y que la pasada madrugada fue uno de los primeros en lamentar la noticia a través de su cuenta de Twitter: "Que duro€ que pena. DEP my friend!! Mucha fuerza a su familia y su hijo", escribió el exalero de la Penya.Archibald jugó en categoría juvenil en la selección escocesa y en categoría sénior, con la británica. Con la selección de Reino Unido jugó dosy unos, los de Londres 2012, tras los que se retiró.