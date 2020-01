Unicaja: Dr. Jekyll en la Eurocup y Mr. Hyde en la ACB

Por la mente del escritor escocés Robert Louis Stevenson rondaba la idea de una naturaleza dual en el ser humano, o sea, que todos nosotros poseemos una versión buena y otra mala y que ambas conviven en nuestro yo interno. El resultado de estos pensamientos se transformó en una de las novelas más conocidas de la literatura europea «El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde» de 1886, muy de actualidad en el día a día del Unicaja en este curso baloncestístico 2019/2020, en el que nunca se sabe antes del partido si va a aparecer la versión buena o la mala del equipo verde de Luis Casimiro.

Y es que la temporada del Unicaja se ha convertido en un continuo tobogán de emociones, en el que se pasa de la más absoluta decepción al optimismo más ilusionante. Es lo que tiene jugar un partido cada tres días y vivir en una eterna irregularidad. Hace menos de dos semanas, el equipo perdió en Murcia dando una imagen penosa que desató un aluvión de críticas sobre todo lo que se movía en el entorno cajista que hoy, solo tres partidos después (Joventut, Coosur Real Betis y MoraBanc Andorra), se ha convertido en alabanzas y parabienes.

Dentro de esa irregularidad, un dato estadístico resulta tan llamativo como inexplicable a estas alturas de curso. Y es que tras 31 partidos oficiales en lo que va de temporada, 18 de la Liga Endesa y 13 de la Eurocup, el Unicaja se ha convertido en el segundo peor anotador de toda la competición nacional, al mismo tiempo que es ya el ¡¡máximo anotador!! de toda la Eurocup. Una versión baloncestística perfecta, no me dirán que no, de la citada novela de Stevenson protagonizada por Jekyll y/0 Hyde.

La verdad es que son números inexplicables. Los verdes solo meten 77.4 puntos por partido los fines de semana en la competición liguera, una cifra que se dispara, sin embargo, hasta los 85.3, en los partidos intersemanales de la competición continental. Son los mismos jugadores, los mismos sistemas, el mismo cuerpo técnico... Todo es igual, pero el Unicaja lidera la anotación en Europa y es penúltimo en España.

Es curioso que en la clasificación anotadora de la Eurocup, el resto del podio lo copan los otros dos equipos españoles que juegan esta segunda competición del baloncesto europeo y que, por cierto, comparten grupo del Top 16 con los verdes. El Joventut es segundo, con 84.6 puntos anotados por partido, y el MoraBanc Andorra es el tercero, con 83.9. Completan el Top 5 continental el Virtus Bolonia de Aleksander Djordjevic, Stefan Markovic y Milos Teodosic, con 83.3 puntos anotados, y el Oldenburg alemán, que alcanza los 82.6. El equipo que menos puntos anota esta Eurocup es el Germani Brescia Leonessa, que solo mete 69.08 por noche.

Los malos porcentajes en ataque han costado varias derrotas en ACB. | ACBMedia

En la ACB todo es distinto para los intereses verdes. Es verdad que el Unicaja logró el pasado fin de semana ganar en Sevilla un derbi que le ha devuelto a la zona noble de la tabla, entre los 8 mejores de la clasificación, pero sus números ofensivos son paupérrimos, hasta el punto de que es penúltimo en la clasificación de esta estadística, solo por delante del Movistar Estudiantes, su rival de este próximo fin de semana en la jornada 19 liguera. Los de Luis Casimiro anotan en la ACB 77.4 puntos, por los 74.1 que mete el equipo colegial.

Por si a alguien se le ocurre buscar como excusa para ese desfase anotador del Unicaja de 8 puntos de diferencia en favor de la Eurocup, una presunta diferencia de calidad entre una competición y otra , hay que decir que el Joventut casi calca su anotación (84.8 en España y 84,6 en Europa), al igual que el MoraBanc (82.4 y 83.9, respectivamente). O sea, que no es que la Eurocup sea más fácil o que la Liga Endesa sea más difícil, simplemente es que a este Unicaja no hay quién lo entienda. Sin más.