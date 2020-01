Cuentas pendientes en Madrid

En el mundo del deporte existe una expresión popular que dice: «entrenador nuevo, victoria segura». El Unicaja visita el Wizink Center con la esperanza de que este dicho no se cumpla. Javi Zamora, quien fuese director de la cantera estudiantil desde la temporada 2015/2016, se estrena hoy, a partir de las 18:30h, en el banquillo colegial, con el reto de acabar con la racha de derrotas que acumula su equipo. Cuatro son ya las jornadas que lleva el Movistar Estudiantes sin conocer la victoria, condenándolo al último puesto de la tabla, con cuatro triunfos y catorce derrotas.El último encuentro que disputó, cayó derrotado ante el Iberostar Tenerife por 76-59.

El Unicaja, montado en su particular montaña rusa, llega en un buen momento a esta jornada 19 de la Liga Endesa. Tras su última victoria contra el Coosur Real Betis (66-88) y tras resucitar en la Eurocup y colocarse en el primer puesto del Grupo H, al vencer a Joventut (90-84) y MoraBanc Andorra(88-92), viaja a Madrid con la intención de seguir subiendo puestos en la clasificación. No solo cuentan las victorias conseguidas sino que, además, han sido triunfos contundentes, donde el nivel defensivo y los porcentajes de tiro han mejorado considerablemente, algo que beneficia al Unicaja de cara a llegar a tope a la Copa del Rey.

El conjunto cajista disputará su tercer partido consecutivo fuera de casa con las ya sabidas lesiones de Melvin Ejim y Frank Elegar, que continúan con sus recuperaciones. Este encuentro tendrá una emoción añadida para jugadores como Jaime Fernández, Carlos Suárez y Darío Brizuela al reencontrarse con su ex equipo. Brizuela es la primera primera vez que vuelve a la cancha que le vio jugar durante nueve temporadas tras su fichaje con el Unicaja en el mes de diciembre. En el lado estudiantil, Aleksa Avramovic se reencontrará co sus ex compañeros, tras ser cedido hace un mes al conjunto madrileño en busca de los minutos y protagonismo que no tenía en la Costa del Sol.

Unicaja y Movistar Estudiantes han disputado un total de 72 encuentros con un marcador muy ajustado de 36 victorias para cada equipo. Si se centra el foco de atención en los partidos jugados en el feudo del Estudiantes, son un total de 36 encuentros con un resultado de 19 victorias para el Movistar y 20 para el Unicaja. La parte más positiva es que desde la temporada 2015/2016, el Unicaja no pierde en sus visitas al «Estu».

A pesar de la mala situación del Movistar en la Liga, en el partido de la primera vuelta, el conjunto entrenado en aquel momento por Aleksandar Dzikic consiguió imponerse en el marcador por 62-67. Es incuestionable la superioridad técnica del conjunto de Los Guindos, sin embargo, el pasado recuerda que el Unicaja es experto en revivir a equipos que parecían muertos, por lo que las luces de alarma deben estar encendidas si el propósito del cuadro visitante es mantenerse entre los ocho primeros.

A nivel estadístico, el Movistar Estudiantes es el 2º equipo que más balones recupera de la competición (8.11). En este apartado destaca Phil Pressey, líder de la Liga Endesa en robos (2.4), además de aportar 7.9 puntos, 4.8 asistencias para 10.1 de valoración. El pívot Kenny Kadji y el citado Avramovic son sus principales referencias en ataque, con 11 puntos de promedio, además del interior Víctor Arteaga (9.2 puntos, 4.8 rebotes) y el escolta Phil Scrubb (9.1 tantos).

En cuanto a las estadísticas globales, los porcentajes de tiro exterior están muy igualados con 32'04% para Movistar y 33'26% para Unicaja. Sin embargo, en asistencias, el conjunto estudiantil supera el cuadro verde y morado con una media de 14'7 asistencias por partido.

Mirando la clasificación puede parecer sencillo, pero seguro que esta tarde le esperan al Unicaja 40 minutos de máxima exigencia si es que los verdes quieren volver a málaga con una sonrisa.