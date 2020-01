Fin del plazo para fichar en Europa

Si el Unicaja quiere reforzar su plantilla de cara a lograr el objetivo de ganar la Eurocup y regresar la próxima temporada a la Euroliga debe hacerlo hoy mismo. A las 18.00 horas de este martes concluye el plazo para inscribir jugadores de aquí a los que resta de competición europea, a partir de ese momento cualquier movimiento de llegada que se hiciera en las oficinas de Los Guindos serviría solo para la Liga Endesa o la Copa del Rey del próximo mes de febrero.

Los dirigentes verdes siguen en su negativa de fichar, por lo menos, por ahora. Desde la cúpula de la entidad verde no se lanzarán a acometer una contratación en estas horas salvo que se presente una oportunidad única e irrechazable y que suponga un salto de calidad para la plantilla, pero hasta las 18.00 horas de hoy hay tiempo para cambiar de idea.

El Unicaja tiene en estos momentos lesionados a Melvin Ejim y Frank Elegar. Los problemas físicos de ambos jugadores han debilitado el juego interior del conjunto malagueño, como ya se pudo comprobar en la derrota del pasado domingo frente al Estudiantes, hasta ese momento colista, y en otros tantos encuentros donde la pintura cajista no ha rendido a la altura que se le espera.

Luis Casimiro cuenta en estos momentos con Volodymyr Gerun y con Rubén Guerrero como únicos pívots «sanos». El ucraniano y el marbellí se están repartiendo los minutos -con alguna aportación puntual de Deon Thompson- en la posición de «5» y el juego interior cajista se está viendo resentido. Gerun todavía no ha ofrecido lo que se espera de él y Guerrero, pese a su crecimiento, no puede ser el que sostenga todo el peso del equipo bajo los aros. Las bajas de Ejim y Elegar hizo pensar a propios y extraños que habría movimientos en Los Guindos y llegaría un interior antes del plazo que concluye hoy, pero no tiene pinta. Vamos, que está prácticamente descartado.

Recuperables para la Copa

La tranquilidad es máxima entre los dirigentes del club cajista porque creen que tanto Melvin Ejim como Frank Elegar estarán disponibles para la cita copera de mediados de febrero y Luis Casimiro tendría así a su plantilla al completo disponible, si no hay un nuevo contratiempo. En el club trabajan a destajo y a contrarreloj para que el alero canadiense y el pívot norteamericano lleguen en el mejor estado posible al torneo de K. O., y creen que así será, que ambos se vestirán de corto en la cita en el Martín Carpena.

De todas formas, tanto para la Copa del Rey como para el resto de la Liga Endesa seguirá abierto el mercado y en cualquier momento se podría inscribir un nuevo jugador, pero ya no será posible que ayude también en la competición europea si no se concreta antes de las 18.00 horas de hoy.