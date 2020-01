Luis Casimiro: "Solo le pido a la afición ayuda para los jugadores".

Se notaba la satisfacción en el técnico cajista tras la victoria de su equipo ante el MoraBanc Andorra, un triunfo que le da medio billete para los cuartos de final de la Eurocup. El equipo comenzó muy acertado en los primeros minutos, pero a partir del segundo cuarto el rival reaccionó: " Estoy muy contento con el trabajo del equipo, empezamos llevando el ritmo y dominamos el partido durante 15 minutos y ellos al final del segundo cuarto gracias al acierto desde la línea de tres puntos hicieron que perdiéramos el control. La clave fue el último, cómo defendimos y desde la defensa recuperamos el ataque y la confianza", explicó el técnico.

Si hubo dos jugadores brillantes en el choque, esos fueron Alberto Díaz y Rubén Guerrero. "El momento brillante de Alberto dio la vuelta, justo cuando me había pedido el cambio un minuto antes. Me dijo dos minutos y me sacas y montó un taco que para qué. Rubén es un chico joven irregular, hoy jugó excepcional en el último cuarto y puso mucha intensidad. Lo que está claro es que va a ser importante para el club en tiempo. Tiene una gran actitud, hay que tener paciencia y que en momentos como hoy sea determinante. Sea un gran resolutivo y determinante. Hay que seguir cuidándolo, enseñándole cosas y esto que ha hecho lo haga con más regularidad en cada partido", comentó Casimiro.

El entrenador cajista también quiso defender la actuación de Josh Adams. El norteamericano acabó el encuentro sin anotar, algo muy poco común en él. "Ha fallado tiros abiertos que ha tirado sólo. Cuando como equipo dejas a un jugador sólo es lo que tienen los jugadores, que tienen feeling y te gana el partido como Andorra. Los tiros fueron buenos. ¿Qué hizo? Defendió muy bien en el último tramo. No todo es anotar es hacer un buen trabajo en la sombra que no se ve tanto en las estadísticas".

Antes de coemenzar el encuentro, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, la grada le dedicó una sonora pitada a Casimiro. Además, en el descanso entre el tercer y el último cuarto se vivieron momentos de tensión en el Martín Carpena. Un aficionado sacó una pancarta dirigida a la directiva del club pidiendo su dimisión. Ante estos hechos, el entrenador se limitó a lo deportivo: "Me tengo que limitar a callar y a trabajar de puerta hacia adentro, como llevo haciendo toda mi carrera. Solo le pido a la afición que ayude a los jugadores. Con la ayuda del público en el último cuarto los jugadores han ido a más", finalizó.