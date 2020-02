"Hago un llamamiento para que haya un Carpena como el de los grandes momentos"

Se avecina uno de los momentos más importantes de la temporada para el Unicaja. El próximo miércoles 5 de enero, los cajistas se juegan la primera plaza del grupo contra el Tofas Bursa. Las bajas acaparan la actualidad del equipo, sobre todo, desde la lesión de Darío Brizuela en el pasado encuentro contra Baskonia: "Brizuela está totalmente descartado para el partido contra el Tofas. Ayer no podía ni andar y hoy al menos ya camina, cada día que pasa sobre ese tobillo es fundamental", comentó Luis Casimiro en la rueda de prensa previa al choque de Eurocup.

En cuanto a los otros dos lesionados de la plantilla, el técnico podrá contar con Frank Elegar en los próximo días, mientras que Melvin Ejim continúa avanzando en su recuperación. Mientras tanto, Casimiro confía plenamente en Rubén Guerrero que se ha postulado como uno de los jugadores revelación de la temporada, gracias a su progreso y sus excelentes actuaciones tanto en Liga como en Eurocup. "Rubén es otro Alberto Díaz. A nivel de actitud, de trabajo, de filosofía y de esfuerzo, está poniendo todo de su parte para mejorar. Rubén se ha hecho un hueco en la plantilla y ahora será Elegar el que tenga que remar para retomar la confianza. Ahora tenemos que tener cuatela con Rubén, es un chico jóven y tenemos que protegerlo. Se ha demostrado a sí mismo que ha podido jugar a un gran nivel y ahora tiene que conseguir mantenerlo", explicó el técnico.

Al igual que el pivot malagueño está mejorando su juego, otros jugadores como Josh Adams no atraviesan su mejor momento. "A pesar de no meter esos tiros abiertos, está haciendo un gran trabajo en defensa que no se ve. Los jugadores pasan por muchas etapas y esta es de bajón. Nosotros tenemos que seguir dándole la confianza y el aliento necesario para que vuelva a ser el Adams al que nos tenía acostumbrados".Casimiro confía en las capacidades de Josh Adams, que tendrá que volver a su máximo nivel, más ahora que Brizuela no esta.

El encuentro contra el Tofas Bursa se prevé muy físico y exigente, obligando a los cajistas a mantener la cabeza fría durante todo el choque. "Ellos son cuartos en su Liga y llevan una racha de siete victorias de ocho partidos disputados. Tienen una plantilla muy larga y el trabajo que hacen todos y cada uno de ellos es increíble". El Unicaja, que se enfrentará a su rival directo por la primera posición, debe ganar y esperar a que el Joventut pierda contra el MoraBanc Andorra para clasificarse matemáticamente a la siguiente fase. El punto a favor del próximo partido es que se disputa en el Carpena, algo que siempre ayuda. "Yo nunca pido nada al público, siempre hay que agradecerle su presencia, pero si que hago un llamamiento ahora porque es un momento realmente importante en la Eurocup. Que haya un Carpena como el de los grandes momentos, a nuestros jugadores les ayudará muchísimo esa motivación extra", finalizó el entrandor.