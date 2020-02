Unicaja: En busca de la carambola perfecta en Europa

El Unicaja afronta una semana que puede ser decisiva para su suerte europea en este Top 16 de la Eurocup. Y es que los verdes podrían ser mañana, miércoles, a eso de las 22.30 horas, campeones del grupo H de la Eurocup de forma matemática, a falta todavía de la última jornada de esta segunda fase, que se jugará la primera semana de marzo, una vez pase la Ventana FIBA que parará la competición justo después de la disputa de la Copa del Rey.

Eso sí, para lograr este objetivo, el Unicaja no depende de sí mismo. Necesita una carambola que, sinceramente, tampoco parece imposible ni muchísimo menos. Y es que para acabar esta próxima jornada como líder y ya campeón de grupo, necesita ganar mañana en el Martín Carpena al Tofas Bursa turco por 3 o más puntos y que el Joventut pierda esta tarde-noche en su visita al MoraBanc Andorra. Si se dan estos dos resultados, el Unicaja será campeón sin necesidad de jugar la última jornada (Joventut-Unicaja y Tofas Bursa-MoraBanc Andorra).

La clasificación continental tiene ahora mismo a turcos y cajistas en lo más alto del grupo, empatados a 3 victorias, con Joventut justo por detrás, con 2, cerrando el MoraBanc Andorra, ya eliminado, sin victorias en esta segunda fase continental.

Si el Unicaja gana por 3 o más puntos al Tofas en el Carpena (perdió 84-82 en la ida) y el Joventut cae en el Principado, los verdes se quedarían con 4 victorias, por 3 del Tofas y 2 de la Penya. Entonces, la visita de los de Luis Casimiro a Badalona para cerrar la liguilla no sería decisiva para ser campeón del grupo ya que en caso de empate final con los otomanos a 4 triunfos, los de Los Guindos quedaría por delante por tener a su favor el basket average.

Si se diera la carambola deseada, la última jornada no sería de trámite porque estaría en juego ese día una victoria importantísima para los verdes ya que la ventaja de campo en el play off de semifinales y final de esta competición dependerá del número de triunfos globales de los equipos que lleguen a esa fase decisiva de esta Eurocup.

Pero, ¿y si no se da la carambola deseada? Pues el Unicaja tendría entonces un problema de cara a la última jornada, que sería de aúpa. Lo más importante, desde luego, es que el Unicaja no pierda contra el Tofas, independientemente de lo que pase en el MoraBanc-Joventut. Y es que una derrota haría ya imposible a los verdes acabar campeones de grupo y, si además la Penya gana su partido en Andorra, obligaría al Unicaja a tener que ganar en Badalona la última jornada, en un duelo directo entre cajistas y verdinegros por la segunda plaza. Mejor, desde luego, no llegar a esa tesitura.

Al igual que otras veces el calendario ha sido un inconveniente, esta vez está del lado cajista ya que el Unicaja sabrá exactamente lo que tiene en juego cuando los árbitros lancen mañana por la noche el balón al aire en el Palacio (20.45 horas) al jugarse el MoraBanc-Joventut 24 horas antes, hoy mismo.

Hay que recordar que el equipo que termine primero de este grupo H se enfrentará en el play off de cuartos de final al segundo F (Promitheas Patras, EWE Baskets Oldenburg, Germani Brescia Leonessa y Umana Reyer Venecia) con ventaja de campo. El que quede segundo se medirá al campeón del F, pero con el factor pista en contra.