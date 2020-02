El Carpena se llena de color en la primera jornada de la Copa

La primera jornada de la Copa del Rey no defraudó, las ocho aficiones abarrotaron el Martín Carpena para vivir un apasionante día de baloncesto con los dos primeros partidos de cuartos de final. No solo acudieron seguidores de los ocho equipos representados en la competición, si no que seguidores de otro clubes como Joventut, San Pablo Burgos, Baskonia y Coosur Real Betis no han querido perderse la gran cita del baloncesto español.

Durante el encuentro que enfrentaba a Barça y Valencia Basket, la afición taronja se hizo notar en el pabellón los 40 minutos. Desde el primer momento los seguidores del Valencia apoyaron a su equipo demostrando que van a hacer mucho ruido en esta Copa del Rey. Los de la ciudad del Turia dieron la sorpresa al eliminar al vigente campeón del torneo en la primera ronda, dando una alegría a sus aficionados, que hicieron sonar las trompetas por todo lo alto.

Durante el segundo partido del día, que enfrentaba a Real Madrid y Bilbao Basket, el público no dejó ni una butaca libre y se vivió una lucha entre los aficionados de ambos equipos. Los merengues no dejaron de cantar ni un segundo, además los blancos contaban con el apoyo de buena parte de la grada. Por su parte los vascos contaron con el apoyo de los taronjas para animar a su equipo. Fuera de las rivalidades, se vivió una increíble jornada de baloncesto donde reinó el respeto entre los aficionados y el buen baloncesto.