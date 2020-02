Axel Toupane, al menos tres meses de baja

Malas noticias para Luis Casimiro. El alero francés Axel Toupane abandonó el domingo en Martín Carpena en muletas por fuertes molestias en su pierna. Este lunes, el jugador galo ha sido sometido a diversas pruebas, que han confirmado que Toupane sufre una lesión en el tendón de aquiles que le obligará a estar de baja por un tiempo mínimo de tres meses. O sea, que tendrá casi imposible volver a jugar esta temporada con la camiseta cajista.

Toupane debería haber viajado hoy mismo a Francia para incorporarse a la selección de su país para jugar los partidos de esta "Ventana FIBA". Tras la disputa de la final copera ante el Real Madrid, el Unicaja informó a la Federación Francesa de que el jugador había acabado la competición copera con problemas físicos, por lo que su país renunció a la participación del alero cajista con la tricolor.

Toupane fue sometido a diversas pruebas que han desembocado en la peor noticia posible para un Unicaja que ahora deberá estudiar el mercado y decidir si acude o no a fichar un recambio. En la posición de alero quedan "aptos" Adam Waczynski y el recuperado Melvin Ejim, por lo que no es una baja tan problemática como podía ser la lesión de uno de los bases, de un escolta o de un ala-pivot, por poner otros ejemplos.

Hay que recordar que el jugador que llegue (si es que viene alguien), además, no podrá jugar la Eurocup, el gran objetivo del club de aquí al final de temporada. La segunda competición del baloncesto europeo no permite incorporar a ningún jugador ni siquiera por una lesión grave, como es este caso. Sí podría incorporarse de manera inmediata, ese hipotético nuevo refuerzo, para disputar lo que resta de Liga Regular en la ACB, además de los play off por el título.

Los rectores del club deberán decidir en las próximas horas cuál es la mejor opción posible. También está por ver qué pasa con la fractura en el dedo que sufre Carlos Suárez, que ya jugó la final copera lesionado y qué pasa con los problemas físicos de Jaime Fernández. La ausencia de competición hasta el día 1 de marzo da, al menos, un poco de margen para tomar decisiones.