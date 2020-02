Simonovic, confirmado; Bouteille, a la espera

Era un secreto a voces desde el jueves de la semana pasada. El acuerdo se cerró el viernes y ayer, una vez el jugador cumplió con su compromiso con la selección de Serbia en la «ventana FIBA», el Unicaja lo pudo hacer ya oficial: Marko Simonovic es nuevo jugador cajista por lo que resta de temporada.

«Marko Simonovic, experiencia para el Unicaja». Así lo «presentó» el club en su sitio web. La nueva incorporación del Unicaja es un jugador polivalente, que puede jugar de alero y de ala-pívot, internacional serbio, de 2.03 metros y 33 años.

Esta temporada jugaba en las filas del Cedevita Olimpija esloveno en el que ha promediado en la 7DAYS Eurocup: 10,19 puntos - 18/36 en triples, un 50%- y 3,9 rebotes, para 12,1 de valoración.

El jugador posee amplia experiencia en el baloncesto europeo tras haber jugado en las filas de equipos como el Buducnost, Alba Berlín, Estrella Roja o Zenit de San Petersburgo. Además, Simonovic es un fijo en los esquemas de la selección de Serbia, antes con Aleksander Djordjevic y ahora con Igor Kokoskov. Con el equipo nacional de Serbia Marko Simonovic ha conseguido las medallas de Plata tanto en el Mundial de 2014 como en los Juegos Olímpicos de 2016.

Simonovic no podrá jugar la competición europea ya que el mercado de la Eurocup está cerrado desde hace algunas semanas. Salvo imprevisto no deseado, el serbio debutará con el Unicaja el próximo domingo, a las 18.15 horas, en el choque liguero que los verdes jugarán frente al Real Madrid en el Palacio Martín Carpena.

Tras confirmarse el acuerdo con Simonovic, ahora falta que el club de Los Guindos haga oficial la llegada del alero francés Axel Bouteille, el otro jugador con el que se ha llegado a un acuerdo para reforzar el plantel verde.

En el caso del galo, se espera que a lo largo de este martes, el Unicaja haga el anuncio oficial después de que Bouteille jugara ayer con la selección de Francia un partido de la «ventana FIBA» ante Montenegro.

Bouteille participó en la victoria de su equipo 85-66. El alero aportó a la victoria 7 puntos, 2 rebotes y una asistencia, en 24:43 minutos sobre el parqué.

El que será oficialmente en las próximas horas nuevo alero cajista firma con el Unicaja por lo que resta de temporada y dos campañas más, después de que el Unicaja haya pagado una cláusula de salida de algo más de 100.000 euros al Bilbao Basket, el que ha sido su club hasta ahora en la presente temporada.

El propio internacional galo ya dejó claro el pasado domingo en una rueda de prensa con su selección que su futuro es verde cajista (aunque el acuerdo todavía no sea oficial). «Sí, pronto se hará mi fichaje con Málaga. La gente piensa que yo sabía que iba a ir a Málaga, pero me enteré que Unicaja y Bilbao estaban hablando sobre mí después de varios días. Cuando me lo dijeron, las dos partes ya habían hablado. Yo lo supe después. Yo dije que era una buena opción para mí. Es un paso adelante en mi carrera, me uno a un gran club. Pero no fui yo quien hizo el movimiento para decir que quería irme de Bilbao a Málaga. Con Bilbao, el objetivo era mantener la categoría, así que tal vez por tener el objetivo casi asegurado, ellos han negociado mi salida. Ahora yo estoy muy feliz de que todo sea así. Bilbao me encanta, el club, la ciudad, el entrenador... Fue realmente el mejor momento de mi carrera», aseguró anteayer el alero galo.