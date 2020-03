La eliminatoria Unicaja-Venecia de los cuartos de final de la Eurocup podría jugarse a puerta cerrada

A falta de un par de semanas para que arranque el play off de cuartos de final de la Eurocup, que enfrentará al Unicaja y al Umana Reyer Venecia, es una incógnita saber si el duelo entre cajistas e italianos se disputará con "normalidad" o el riesgo de contagio del coronavirus provocará que los partidos se jueguen a puerta cerrada.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó este martes que los acontecimientos deportivos en los que haya implicados equipos de zona de riesgo por el coronavirus se disputarán a puerta cerrada. Es el caso de la procedencia del próximo rival italiano del Unicaja en la segunda competición del baloncesto continental, ubicado en una de las zonas de Italia donde el coronaviris ha atacado con mayor virulencia.

«Aquellos eventos de competición deportiva profesionales en los que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo deben celebrarse a puerta cerrada", aseguró el ministro, ante el avance de la epidemia que multiplica sus afectados día a día.

La verdad es que es difícil saber cómo van a evolucionar los acontecimientos durante los 13 días que restan hasta el 17 de marzo, fecha prevista para el inicio del play off. No se puede descartar, a día de hoy, por ejemplo, que el o los partidos de Málaga se jueguen en condiciones normales, es decir con el Carpena repleto de aficionados, y solo sea a puerta cerrada el que se juegue en Italia. Esto es porque lo que se quiere evitar es la presencia de aficionados de las zonas "rojas" en las canchas rivales y eso se solucionaría si el Umana Reyer viniera a la Costa del Sol sin seguidores en su expedición.

Esta cuestión es la que habrá que dilucidar en las próximas horas. La voluntad de la Eurocup, lógicamente, es que la competición se dispute en las mejores condiciones posibles. Jugar a puerta cerrada es un perjuicio para el espectáculo y, sobre todo, un contratiempo económico para el equipo local, que no puede vender entradas y tiene que renunciar a un buen pellizco económico. Por eso, teniendo en cuenta que Málaga no es en este momento una zona de riesgo, la posibilidad de que el Carpena sí abra sus puertas a sus aficionados (sin presencia de seguidores italianos en sus gradas) no se puede descartar al cien por cien.

En el caso de que el problema se agrave y se decida que el duelo de cuartos entre los cajistas y lo italianos sea definitivamente a puerta cerrada, será una situación muy atípica. La Euroliga ha manifestado que los encuentros que se declaren de riesgo y que se disputen a puerta cerrada (como por ejemplo el que este martes jugó el Real Madrid en la pista del Armani Milán) sólo entrarán en el pabellón el mínimo de personas necesarios para la realización de los mismos, entre jugadores, staff técnico, directivos, periodistas y miembros de la logística necesaria para este tipo de compromisos.