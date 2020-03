El Umana Venecia, rival del Unicaja en los cuartos de la Eurocup

Los italianos se impusieron a sus compatriotas del Brescia en el último partido del Top 16

Casi 24 horas antes de disputar su correspondiente partido de Eurocup, el Unicaja ya sabe a qué rival se enfrentará en la siguiente ronda de la Eurocup, los cuartos de final. El destino ha querido que el equipo de Luis Casimiro se mida en esta fase al Umana Venecia, campeones de la Copa italiana de basket disputada hace dos semanas.

En la jornada de esta noche, durante el derbi italiano decisivo en la conclusión del Top16, el equipo veneciano se impuso 80-86 a sus compatriotas del Brescia. El Umana llegaba con ventaja después de la victoria del Promitheas Patras en la cancha del Oldenburg (72-97). Con el resultado positivo de los helenos, podían incluso haber perdido de 8 y aún así seguirían vivos en la competición.

Esta es la segunda temporada en la que el equipo de Venecia, dirigido por Walter De Raffaele, participa en la Eurocup. Esta campaña, por primera vez en su historia, han conseguido estar entre los ocho mejores clubes de la segunda liga europea. Detalle que consolidan a los venecianos como uno de los equipos revelación de la presente campaña, a nivel nacional e internacional.

Con respecto al resto de los partidos disputados ayer, el Promitheas se alzó como campeón de su de grupo, el F, tras ganar en la pista del Oldenburg alemán por 72-97. De esta manera, los griegos se enfrentarán al Tofas en la próxima fase.

Próximas fechas

Una vez definida la parte del cuadro que afecta al Unicaja, ya se saben las fechas en las que se enfrentará al Umana Reyer Venecia. Será en el periodo entre el 17 y el 25 de este mes de marzo cuando italianos y malagueños midan fuerza al mejor de tres partidos.

Para esta fase, el conjunto de Luis Casimiro podrá disfrutar del factor cancha. El primer partido sería en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, el segundo en tierras venecianas y, de ser necesario, el tercer y último encuentro se disputaría en la cancha malacitana.

No obstante, las últimas novedades sanitarias sobre el coronavirus puede provocar que se modifique la organización de dichos encuentros. No las fechas, que ya son fijas, sino la decisión de que los partidos se jueguen o no a puerta cerrada.

En esta jornada de competición continental, han sido varios los partidos que se han disputado sin público atendiendo a las advertencias de las autoridades sanitarias, uno de ellos ha sido el propio Brescia-Venecia y así se desarrollará también esta noche el Mónaco-UNICS Kazan.

No obstante, atendiendo a las novedades y a la situación cambiante con respecto al coronavirus, todavía es pronto para dilucidar cómo se organizarán los partidos de cuartos de final de la Eurocup.