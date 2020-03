Eduardo García: "Jugando Eurocup con un roster de doce jugadores es más que suficiente"

El presidente de Unicaja, Eduardo García, visitó el programa de 101TV, «Zona Verde» para hablar sobre la actualidad de su equipo. El conjunto cajista atraviesa un momento complicado con seis lesionados, algo que preocupa y mucho al dirigente del club: «En la historia del club jamas se habia producido una situación como esta. Es difícil avanzar con tantísimo lesionado, sobre todo,por el momento en el que se han producido no tenemos mucha capacidad de reacción. Además, son lesiones que no tienen una fecha determinada para que vuelvan al equipo».

Antes de la Copa del Rey y de que se produjese esta plaga de lesiones, el tema principal de discusión entorno al equipo era la necesidad de fichar o no antes de que acabase el plazo para inscribir en Eurocup. Finalmente no se hizo y esto derivó en la falta de efectivos para disputar los próximos partidos de la competición europea. Eduardo García quiso dejar claro el porqué de esta decisión: «Lo primero es que no podemos evitar situaciones como esta en la que se han producido lesiones cuando ya se han cerrado las ventajas de Eurocup. Cuando hemos jugado en Euroliga si que teníamos un roster de 14 jugadores, ahora que estamos en Eurocup se disputan menos partidos, por eso creo que con un roster de 12 jugadores es más que suficiente, además, hay que tener en cuenta que el presupuesto da para lo que da».

Aunque no fuese en el momento indicado para muchos, el Unicaja se movió rápidamente en el mercado y pudo incorporar, al menos para ACB, a Axel Bouteille y Marko Simonovic. Dos refuerzos de los que se muestra muy orgulloso el presidente del conjunto de Los Guindos y que definen a la perfección la línea seguida por el club para formar un equipo con perspectiva de futuro. «Lo digo claramente, nosotros intentamos hacer el mejor equipo posible. Queremos formar una plantilla con jugadores jóvenes y emergentes, con una base nacional de cinco jugadores y dos de ellos salidos de nuestra cantera, algo que no se ve mucho en nuestra Liga, sumado a veteranos que aporten experiencia al equipo. Es por esto que incorporamos a Bouteille. Es un jugador que tiene la edad apropiada, se ha integrado a la perfección en la competición y es de los más emergente de la ACB».

Con tan solo ocho jugadores disponibles para el próximo partido de Eurocup ante el Joventut de Badalona, se habló de la posibilidad de aplazar el encuentro. En la rueda de prensa posterior al partido contra el Real Madrid de Liga Endesa, Casimiro ya expresó que dudaba que este cambio de produjese. Eduardo García dejó claro el porqué Unicaja no luchó por ese aplazamiento: «Si me dices que dentro de cuatro días al menos dos jugadores se van a recuperar de sus lesiones, hubiesemos peleado por aplazarlo, pero no es el caso», explicó el presidente.

Otro de los aspectos que Eduardo García trató en la entrevista y donde dejó muy clara su opinión fue sobre la polémica arbitral en su choque ante el Real Madrid. «No terminamos contentos el partido, pero entiendo que los árbitros se pueden equivocar. El problema viene cuando los criterios arbitrales son una de forma para un equipo y de otra para el otro. Solo pido que existan los mismo criterios. Si una técnica se pita a nuestro entrenador, en el otro también hubo momentos en los que el técnico se sale de su área y ni se mira, a mí eso me chirria un poco».

Finalmente, Eduardo García también tuvo unas palabras de admiración y orgullo para el Unicaja Femenino: «Hemos irrumpido en el deporte femenino de la noche a la mañana. Estábamos a años luz del deporte femenino de otras comunidades. El año pasado, subimos a Liga Femenina 2 y ahora estamos en los puestos de arriba y puede que juguemos los 'play off'. Tenemos a unas chicas extraordinarias, trabajan como las que más y solo tengo palabras de admiración y cariño hay ellas», finalizó.